Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 52 (2020): The Grand Tour en Tenet.

Filmtips week 52 (2020): The Grand Tour en Tenet

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Grand Tour: A Massive Hunt

Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May zijn terug met een dwaas avontuur. Ze gaan op zoek naar een piratenschat. De auto’s die ze daarvoor hebben meegenomen, zijn niet zo handig voor Madagascar. Daarom moeten ze de wagens aanpassen. Of dat succesvol is? Nou, kijk zelf maar.

2. Canvas (Netflix)

In deze prachtige, korte film maak je kennis met een opa die na een groot verlies weer inspiratie voor zijn schilderijen probeert te vinden. De film oogt als een Pixar-productie en dat is niet voor niets. De schrijver en regisseur, Frank E. Abney III, heeft voorheen aan verschillende Pixar-producties gewerkt. En net als die animatiefilms, weet Canvas in korte tijd flink te ontroeren.

3. Nick & Simon in L.A. (Prime Video)

In een opvallende zet, gaat de eerste Nederlandse documentaire van Amazon Prime Video over Nick & Simon. De film gaat over het maken van het album NSG. Het duo reist af naar Los Angeles om daar aan de plaat te werken. De documentaire zou eigenlijk in november in de bioscopen verschijnen, maar dat ging door de coronacrisis niet door. Daarom kun je er nu van genieten op Prime Video.

4. Tenet (Play Films)

De nieuwste film van Christopher Nolan (The Dark Knight, Inception, Interstellar) was geen groot succes in de bioscoop. Dat heeft natuurlijk grotendeels te maken met de coronacrisis, al is er ook veel kritiek over de film zelf. Maar waarschijnlijk wil je deze film toch wel zien, dus nu kun je zelf je mening vormen. De film gaat over internationale spionage, maar heeft natuurlijk wel een vreemde twist zoals je van Nolan gewend bent. Deze keer draait alles om tijd. Via onder andere Play Films is Tenet te koop voor 16,99 euro en te huur voor 5,99 euro.

5. Bake Off Vlaanderen (NPO)

Eerder hebben we in deze rubriek al Bake Off Vlaanderen getipt, die je met een trucje via de website van Belgische zender Vier kunt kijken. Vind je dat teveel gedoe? Dan kun je nu de serie ook gewoon volgen via NPO. Het idee is hetzelfde als Heel Holland Bakt: thuisbakkers strijden tegen elkaar met hun baksels. Met in deze versie een stuk strengere jury, maar ook een heerlijk dolle presentator voor de balans.

