Stream nu: De nieuwste Pixar-film barst van kleur

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 52 (2021): Encanto en Don’t Look Up.

Filmtips week 52 (2021): Encanto en Don’t Look Up

1. Encanto (Disney Plus)

De nieuwste Pixar-animatiefilm staat nu al op Disney Plus! In Encanto maak je kennis met de familie Madrigal. Iedereen in deze familie heeft een magische kracht, behalve hoofdpersonage Mirabel. Zij is het buitenbeentje. Zodra blijkt dat alle magie uit de familie verdwijnt, is het aan haar om een oplossing te vinden. Encanto is een heerlijke film vol kleur en leuke liedjes.

2. Don’t Look Up (Netflix)

Twee wetenschappers ontdekken een komeet die onderweg is naar de aarde. Deze komeet verwoest over enkele maanden al het leven op de planeet. Je zou denken dat mensen dat willen horen, maar de boodschap valt overal op dovemans oren.

Don’t Look Up is een komische film die eigenlijk over klimaatverandering gaat. Met een topcast van onder andere Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett en Timothée Chalamet.

3. Death to 2021 (Netflix)

Op komische wijze blikt Netflix terug op het afgelopen jaar. Met onder andere Hugh Grant als historicus en Lucy Liu als journalist, worden de belangrijkste gebeurtenissen besproken. Van de bestorming van het Capitool tot de groei van complottheorieën rond het coronavirus.

4. Wende’s Kerstkaleidoscoop (NPO)

De cultuursector heeft het zwaar de afgelopen jaren. Elke lockdown moet deze sector als eerste sluiten. Zangeres Wende Snijders nodigt jaarlijks talent uit om een jaarafsluiter te maken, vol muziek, dans, gedichten en meer. Dit jaar mogen we meekijken. Dat is van begin tot eind genieten.

5. B&B Vol Liefde: De Aftrap (Videoland)

Na het succes van het eerste seizoen van Bed & Breakfast Vol Liefde, keert de serie komende zomer terug. In Bed & Breakfast Vol Liefde zoeken eigenaren van een B&B naar een partner. Geïnteresseerde singles komen naar de B&B om kennis te maken en direct mee te draaien met de dagelijkse rompslomp. In deze speciale aflevering maak je kennis met twaalf nieuwe kandidaten die een oproep doen.

