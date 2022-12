Kijk nu: Amsterdam staat nu op Disney Plus en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 52 (2022): White Noise, Amsterdam en meer.

Filmtips week 52 (2022): White Noise en Amsterdam

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken (en luisteren). Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. White Noise (Netflix)

Aan dit einde van het jaar kun je kijken naar het einde van de wereld. Een gezin probeert weg te vluchten van een giftige stof in de lucht in deze apocalyptische film, met een flinke dosis humor. Een tragikomisch eindjaar.

2. Amsterdam (Disney Plus)

In de jaren dertig zijn drie vrienden getuige van een moord. Deze dokter, zuster en advocaat worden verdacht en gaan daarom zelf op onderzoek uit, maar dan stuiten ze tegen één van de grootste complotten uit de Amerikaanse geschiedenis. De film heeft een sterrencast met onder andere Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Rami Malek en Taylor Swift.

3. Roald Dahl’s Matilda the Musical (Netflix)

Matilda ken je mogelijk als het boek van Roald Dahl of de verfilming uit 1996, over een slim meisje met speciale krachten dat om moet gaan met slechte ouders en een heel gemeen schoolhoofd. Dat verhaal is succesvol omgezet in een musical en nu staat de verfilming van die musical op Netflix.

4. All You Need Is Love kerstspecial 2022 (Videoland of NLZiet)

Uiteraard werd ook deze kerst een All You Need Is Love-kerstspecial uitgezonden, die je kunt terugkijken bij Videoland of NLZiet. Robert ten Brink is weer uit de kluis gehaald om geliefden bij elkaar te brengen, die vaak ver van elkaar wonen en geen geld hebben om elkaar te bezoeken. Pak de tissues erbij, want de tranen liggen op de loer.

5. The Witcher: Blood Origin (Netflix)

Je moet nog even geduld hebben tot je kunt genieten van het derde seizoen van The Witcher. Als zoethouder kijk je nu naar prequel Blood Origin. Deze vierdelige serie speelt zich maar liefst 1200 jaar voor de originele serie af en gaat onder andere over de eerste Witcher.

