Kijk nu: LOL: Last One Laughing seizoen 2 op Prime Video en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 52 (2023): Last One Laughing en Pokémon Concierge.

Filmtips week 52 (2023): Last One Laughing en Pokémon Concierge

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. LOL: Last One Laughing Nederland seizoen 2 (Prime Video)

Om het jaar lachend af te sluiten, kun je op Prime Video naar de eerste twee afleveringen van het tweede seizoen van LOL: Last One Laughing kijken. Komieken worden zes uur met elkaar opgesloten met één simpele regel: je bent af als je lacht. Met dit seizoen onder andere Arjan Ederveen, Bram Krikke en Jelka van Houten. Ook keren enkele bekende gezichten terug.

2. Pokémon Concierge (Netflix)

Ook Pokémon verdienen een vakantie en het is aan Haku om ervoor te zorgen dat deze monstertjes niets te kort komen. Pokémon Concierge is volledig met de hand gemaakt, vol schattige Pokémon die uit stukjes stof zijn opgebouwd.

3. Doctor Who: The Church on Ruby Road (Disney Plus)

Heb je nog nooit Doctor Who gekeken, maar heb je wel interesse? Dan is dit het ideale moment om in te stappen. In de Doctor Who-special The Church on Ruby Road neemt een nieuwe acteur (Ncuti Gatwa) de rol van hoofdpersonage The Doctor over en ontmoet hij companion Ruby Sunday. Het is de start van een reeks nieuwe avonturen door tijd en ruimte.

4. Berlin (Netflix)

Mis je La Casa de Papel? Dan moet je naar Berlín kijken, dat zich in hetzelfde universum afspeelt. Je volgt in deze serie het personage Berlín voor de gebeurtenissen in de originele serie, terwijl hij een team vormt om in Parijs een ambitieuze overval te plegen.

5. Ik Vertrek: Even weg (NPO)

In de reguliere afleveringen van Ik Vertrek is te zien hoe Nederlanders naar het buitenland vertrekken om een nieuw leven te starten. In Ik Vertrek: Even weg bezoeken stellen uit eerdere afleveringen elkaar als een soort vakantie.

