Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 6 (2021): Life in a Day en Space Sweepers.

Lees verder na de advertentie.

Filmtips week 6 (2021): Life in a Day en Space Sweepers

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Life in a Day 2020 (YouTube)

Mensen van over de hele wereld filmden op 25 juli 2020 hun leven voor een YouTube-project. Vanuit 192 landen werden meer dan 300.000 video’s opgestuurd. Daar komt deze film uit voort, geregisseerd door Kevin Macdonald en geproduceerd door Ridley Scott. De film toont alle kanten van het leven, met doodnormale onderdelen zoals opstaan, eten en sporten tot liefde, pijn en hoop. En dat midden in de coronacrisis.

YouTube Google LLC 8,4 (8388607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Space Sweepers (Netflix)

De sciencefictionfilm Space Sweepers is de eerste grote film in dit genre uit Zuid-Korea. De film zou gewoon in de bioscoop verschijnen, maar toen kwam corona. Nu kun je Space Sweepers streamen via Netflix. Dat is zeer de moeite waard, want het is een bijzonder leuke rit. De film gaat over een groepje misfits dat afval in de ruimte opruimt om geld te verdienen. Plots komen ze iets heel waardevols tegen: een bom vermomd als kind. Wat moeten ze daar nou weer mee?

Netflix Netflix, Inc. 8,8 (8388607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Sex Tape (Discovery Plus)

Het is tijd voor de eerste Discovery Plus Original uit Nederland. De streamingdienst staat vooral bekend om de wat meer familievriendelijke en soms educatieve shows, maar dat is niet het geval met Sex Tape. In deze serie, gepresenteerd door Bobbi Eden, filmen bekende en onbekende stelletjes hun seksleven, om het er daarna over te hebben.

discovery+ Discovery Digital 8,6 (31754 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Bliss (Prime Video)

Op Prime Video kun je nu Bliss kijken. De verwarrende sciencefictionfilm gaat over een man die tussen twee realiteiten leeft. Een echte nare wereld en een soort prachtige virtual reality. Maar dan beginnen de werelden samen te smelten en moet hij beslissen waar hij thuishoort. Zit je vaak met een vr-bril op? Dan moet je deze zeker kijken. Met onder andere Owen Wilson en Salma Hayek.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 8,6 (2432898 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Mayim Bialik’s Breakdown (podcast)

Mayim Bialik ken je mogelijk als de sociaal ongemakkelijke, maar super slimme Amy Farrah Fowler. Wat je mogelijk niet weet, is dat de actrice ook een neurowetenschapper is en alles weet over wat er in ons hoofd gebeurt. In haar nieuwe show, die je via YouTube kijkt of als podcast luistert, spreekt ze met andere leuke mensen over mentale gezondheid. Door een combinatie van humor en wetenschappelijke inzichten is dat toegankelijk en interessant.

Google Podcasts: Discover free & trending podcasts Google LLC 9,4 (396204 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Lees ook onze vorige streamingtips