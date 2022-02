Stream nu: Laat je niet oplichten via Tinder

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 6 (2022): The Tinder Swindler en No Time to Die.

Filmtips week 6 (2022): The Tinder Swindler en No Time to Die

1. Tinder Swindler (Netflix)

Meerdere vrouwen zijn opgelicht door dezelfde man via Tinder. Hij belooft rijkdom met privéjets, etentjes en dure auto’s, maar die weelde wordt stiekem betaald door zijn eerdere slachtoffers. Het is een bizar verhaal dat erg goed wordt verteld in deze documentaire, inclusief een heerlijk Nederlands randje.

2. RuPaul’s Drag Race: UK Versus the World (Wow Presents Plus)

Over een Nederlands randje gesproken: de uit Volendam afkomstige Janey Jacké doet mee met Drag Race: UK Versus the World. Drag queens uit de verschillende versies van het programma krijgen een tweede kans. Janey Jacké neemt het in allerlei uitdagingen onder andere op tegen queens uit Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Thailand en Canada. Hup Holland, hup!

3. No Time to Die (Google)

We moeten afscheid nemen van Daniel Craig als James Bond, maar niet voordat hij nog een laatste keer alles uit de kast trekt voor deze rol. Bond is eigenlijk al gestopt met het spionnenwerk, maar dan zorgt een oude vriend bij de CIA ervoor dat hij toch weer achter een schurk aan moet.

Met in deze film onder andere een nieuwe 007. De film is onder andere bij Google te koop voor 19,99 euro en op een later moment mogelijk ook te huur.

4. Murderville (Netflix)

Detective Terry Seattle (Will Arnett), moet in elke aflevering van deze nieuwe serie een moord oplossen. Daar krijgt hij elke keer een nieuwe partner voor: een celebrity die het script van de serie niet heeft ontvangen.

Die partner moet zich dus door het onderzoek heen improviseren. Dat is bijzonder grappig, zeker als Will Arnett zijn lach niet meer inhouden. Met onder andere Sharon Stone, Conan O’Brien, Ken Jeong en Kumail Nanjiani.

5. Reacher (Prime Video)

En heb je na No Time to Die meer zin in een actieheld die mensen in elkaar ramt? Dan moet je bij de nieuwe serie Reacher zijn op Prime Video. Jack Reacher is een voormalige marinier, die in een klein Amerikaans stadje betrokken raakt in een crimineel web waar hij alleen met zijn vuisten uitkomt.

Trailer van de week: Netflix-films in 2022