Kijk nu: You is terug en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 6 (2023): You en All That Breathes.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 6 (2023): You en All That Breathes

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken (en luisteren). Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. You seizoen 4 – deel 1 (Netflix)

Joe is terug in het vierde seizoen van You. De seriemoordenaar heeft zichzelf weer een nieuwe identiteit aangemeten, maar zijn verleden laat hem niet met rust. Je kijkt nu alvast naar de eerste helft van het nieuwe seizoen, dat bestaat uit vijf afleveringen. Over een maand volgt de rest (weer vijf afleveringen).

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.837.095 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. All That Breathes (HBO Max)

In deze met een Oscar genomineerde documentaire, volg je twee broers in New Delhi die samen lokale vogels opknappen. De zwarte wouw is namelijk belangrijk voor moslims, maar de vogels kunnen slecht tegen de vervuilde lucht in de stad. All That Breathes is een prachtig gefilmde documentaire over hoe al het leven verbonden is.

HBO Max: Stream films en TV WarnerMedia Global Digital Services, LLC 6,8 (532.619 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. My Dad the Bounty Hunter (Netflix)

In de nieuwste animatiefilm van Netflix duiken twee kinderen in de auto van hun vader, zodat hij ze stiekem meeneemt naar zijn werk. Wat ze niet weten, is dat hun vader een hele gevaarlijke baan heeft. Hij blijkt een stoere bounty hunter te zijn die in de ruimte jaagt op slechteriken. Kan hij dit werk en het vaderschap combineren?

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.837.095 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Help! Mijn borsten staan online: Catfish (NPO)

In de reeks ‘Help, mijn borsten staan online’ neemt Evi Hanssen de kijker mee naar de donkere kant van het internet, met een focus op sexting, grooming, catfishes en sextortion.

De nieuwste aflevering gaat over catfishes: mensen die zich online voordoen als iemand anders om geld van je ontfutselen. Evi praat met slachtoffers. Een belangrijke aflevering voor iedereen die wel eens op een dating-app zit.

NPO NPO 4,8 (30.527 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Bullet Train (Netflix)

Op Netflix staat nu de film Bullet Train, met Brad Pitt in de hoofdrol. Pitt speelt een huurmoordenaar met een simpele missie: hij moet een koffer vinden in een snelle Japanse trein en het volgende station uitstappen. Natuurlijk klinkt dat makkelijker dan het is, want de trein zit vol met andere huurmoordenaars met elk een eigen missie.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.837.095 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: The Consultant (Prime Video)