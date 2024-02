Kijk nu: Halo seizoen 2 op SkyShowtime en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 6 (2024): Halo en The Marvels.

Filmtips week 6 (2024): Halo en The Marvels

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Halo seizoen 2 (SkyShowtime)

Met het eerste seizoen van gameverfilming Halo maakten de makers duidelijk: we zijn niet hetzelfde als het bronmateriaal. Hoofdpersonage Master Chief doet bijvoorbeeld regelmatig zijn helm af, terwijl je in geen enkele Halo-game zijn hoofd ziet.

De serie kreeg gemengde kritieken, maar voor dit tweede seizoen is een nieuwe showrunner aangesteld die meer nadruk legt op de psychologie van Master Chief en de kijker een plezier doet met meer actie.

2. The Marvels (Disney Plus)

Er gebeurt iets vreemds met Carol Danvers (Captain Marvel), Kamala Khan (Ms. Marvel) en Monica Rambo (Photon). Als ze hun krachten gebruiken, wisselen ze van locatie. Ze moeten daarom samenwerken om het universum te redden.

3. Past Lives (Amazon Prime Video)

Past Lives is bij de Oscars genomineerd voor de beste film van het jaar, dus deze moet je gezien hebben als je van goede films houdt. In de film volg je twee jeugdvrienden die door omstandigheden uit elkaar groeien, om twaalf jaar later weer samen te komen.

4. Mission Impossible – Dead Reckoning (SkyShowtime)

Ethan Hunt en zijn team krijgen nogmaals een onmogelijke missie voorgeschoteld, want ze moeten een gevaarlijk AI-wapen stoppen dat de wereld bedreigt. Daarbij moet Hunt kiezen tussen zijn team en de missie, maar dat accepteert hij niet.

5. Twisted Metal (Amazon Prime Video)

Halo is niet de enige gameverfilming deze week, want de serie Twisted Metal is nu op Prime Video te kijken. Deze serie is gebaseerd op een oudere gamereeks, waarin wagens met wapens tegen elkaar strijden. Anthony Mackie speelt de hoofdrol in de serie, als iemand die zijn geheugen kwijt is en een mysterieus pakketje moet afleveren aan de andere kant van de Verenigde Staten.

