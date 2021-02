Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 7 (2021): Soulmates en Homeland.

Filmtips week 7 (2021): Soulmates en Homeland

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Soulmates (Prime Video)

Wat als er een test is die laat zien wie je soulmate is? Zou je die dan nemen? In deze nieuwe serie, die zich vijftien jaar in de toekomst afspeelt, bekijk je zes verhalen over mensen wiens leven verandert door deze test.

Bijvoorbeeld een getrouwd stel die de test doet en een jongen die onderweg naar zijn soulmate verliefd wordt op een ander. Elke aflevering staat op zichzelf, zodat je gewoon kunt kijken wat je aanspreekt.

2. Homeland seizoen 8 (Netflix)

Je kunt nu naar het allerlaatste seizoen van Homeland kijken op Netflix. In dit seizoen heeft voormalig CIA-agent Carrie Mathison nog moeite om over haar gevangenschap in Rusland heen te komen. Saul Berenson, nu de National Security Advisor van de nieuwe president, probeert haar toch naar Afghanistan te brengen waar hij in gesprekken is met de Taliban voor vrede. De kennis en ervaring van Carrie is daarbij onmisbaar, maar is ze er klaar voor?

3. I Am Not a Hero (Prime Video)

Gesprekken over het coronavirus gaan doorgaans over de verschillende maatregelen die worden opgelegd, maar deze heftige documentaire neemt een kijkje naar de andere kant. In I Am Not a Hero kijk je mee binnen Belgische ziekenhuizen waar coronapatiënten worden binnengebracht, om zo de verhalen achter de cijfers te geven.

4. Reply All: Test Kitchen (podcast)

Techpodcast Reply All is bezig met een reeks afleveringen over één onderwerp: Bon Appétit. Mogelijk heb je meegekregen hoe het ongekend populaire YouTube-kanaal van een beroemd magazine over koken vorig jaar is ingestort. In deze uitstekend gemaakte podcastreeks krijg je een veel groter verhaal mee. De problemen begonnen namelijk al tien jaar geleden.

5. To All the Boys: Always and Forever (Netflix)

Filmreeks To All the Boys lijkt wel een serie. In een rap tempo komen er nieuwe afleveringen uit. Toch is het nu voorbij, want de derde film Always and Forever sluit het verhaal af. In dit deel bereidt hoofdpersonage Lara Jean zich voor op het einde van de middelbare school. Ze maakt enkele reizen, waarin ze meer leert over haarzelf en de band met haar familie, vrienden en natuurlijk geliefde Peter. Welke beslissingen maakt ze op het eind?

