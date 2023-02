Kijk nu: Star Trek: Next Generation in een nieuw jasje en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 7 (2023): Picard en Clarkson’s Farm.

Filmtips week 7 (2023): Picard en Clarkson’s Farm

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken (en luisteren). Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Picard seizoen 3 (Prime Video)

Patrick Stewart is terug voor het derde en tevens laatste seizoen van Star Trek-serie Picard en hij neemt een stapel oude vrienden mee. Liefhebbers van Star Trek: Next Generation kunnen hun hart ophalen, want dit is eindelijk een echt afscheid voor geliefde personages zoals Geordi La Force, Worf, Beverly Crusher en Deanna Troi.

2. The House that Dragons Built (HBO Max)

Mis je House of the Dragon al? Op HBO Max kijk je nu naar een documentaireserie over hoe de Game of Thrones-prequel is gemaakt. Elke aflevering van The House that Dragons Built biedt een kijkje achter de schermen van een andere aflevering van de HBO-hit, inclusief gesprekken met de acteurs.

3. Clarkson’s Farm season 2 (Prime Video)

Jeremy Clarkson ken je als de man van de autoprogramma’s en de lompe uitspraken, maar hij heeft ook een boerderij. Dat dit voor goede televisie zorgt, bewees het eerste seizoen van Clarkson’s Farm. Clarkson wil er echt iets van maken en verzamelt een groepje fijne mensen om hem heen om dat te bereiken.

Nu is het tweede seizoen beschikbaar en weer het is genieten geblazen, maar het is ook moeilijk. Brexit, dassen met ziektes en een hele lastige gemeente dreigen alles te verpesten.

4. Incognito (Videoland)

In de keiharde nieuwe Videoland-serie Incognito volg je een agent die undercover gaat, om een mogelijke topcrimineel te ontmaskeren. Hij duikt daarvoor in het leven van de onschuldig ogende Lize, om erachter te komen of ze eigenlijk de gevaarlijke Samantha is. In flashbacks krijg je ondertussen mee hoe een eerdere undercovermissie gruwelijk mis is gegaan.

5. Unlocked (Netflix)

Na-Mi raakt haar smartphone kwijt, waarin alles over haar leven staat opgeslagen. Dan brengt iemand haar toestel terug, maar niet voordat hij er stiekem spyware op installeert. Vervolgens kan hij het hele leven van Na-Mi volgen.

