Kijk nu: Orphan Black: Echoes op NPO Start en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 7 (2024): Orphan Black: Echoes en Patty.

Filmtips week 7 (2024): Orphan Black: Echoes en Patty

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Orphan Black: Echoes (NPO Start)

Ken je de serie Orphan Black nog met actrice Tatiana Maslany als meerdere klonen? Deze show heeft nu een vervolg, dat zich ver in de toekomst afspeelt. In Orphan Black: Echoes speelt Krysten Ritter (Jessica Jones, Breaking Bad) een vrouw die haar geheugen kwijt is en opzoek gaat naar haar ware identiteit.

De serie wordt komende zomer op NPO 3 uitgezonden, maar kun je vanaf nu alvast op NPO Start bekijken met vijf weken lang elke week twee afleveringen.

NPO Start

2. Patty (Videoland)

Vanaf zaterdag kijk je naar de nieuwe dramaserie Patty, over het leven van Patty Brard. In de serie komen alle hoogte- en een hoop dieptepunten over het leven van deze diva langs. Van de succestijden van Luv, tot de smak van een duikplank in het programma Sterren Springen.

Videoland

3. NL Alert (NPO Start)

Op NPO Start kun je elke week een nieuwe korte film zien van een jonge filmmaker. De nieuwste toevoeging is eentje waar je als smartphone-eigenaar ook vaak mee te maken hebt: de NL Alert. In deze film krijgt men een NL Alert dat er een kernraket onderweg is naar Amsterdam.

Een vrouw sluit haar baby per ongeluk op in haar appartement terwijl de chaos losbarst. NL Alert is te vinden onder het programma ‘Koolhoven presenteert’.

NPO Start

4. Love is Blind seizoen 6 (Netflix)

Op Valentijnsdag werden de eerste zes afleveringen van het zesde seizoen van Love is Blind op Netflix gezet. Een groep nieuwe singles gaat daten terwijl ze elkaar niet mogen zien. Dat gebeurt pas nadat ze verloven. De komende weken kun je elke week naar nieuwe afleveringen kijken.

Netflix

5. De Verraders seizoen 4 (Videoland)

Er staat weer een heel nieuw seizoen van De Verraders voor je klaar. Je moet niet schrikken als je de kandidaten niet herkent, want deze keer spelen voor het eerst enkel onbekende Nederlanders mee.

Het concept van het programma blijft wel hetzelfde: de kandidaten strijden om de schat, maar enkelen zijn verraders die de pot niet willen delen en elke aflevering een kandidaat om zeep helpen.

Videoland

Trailer van de week: Deadpool & Wolverine