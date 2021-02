Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 8 (2021): Red Light en Koeman.

Filmtips week 8 (2021): Red Light en Koeman

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Red Light (NPO)

Actrices en goede vriendinnen Carice van Houten en Halina Reijn hebben de nieuwe serie Red Light bedacht, waarin ze ook de hoofdrollen spelen. De serie gaat over illegale prostitutie en misdaad in Nederland en België, maar vanuit een vrouwelijk perspectief.

Carice speelt Sylvia, een dame die jonge vrouwen uit Oostbloklanden regelt voor de seksclub van man. Halina Reijn speelt een operazangeres die in aanraking komt met Sylvia. Het resultaat is een mooie gemaakte serie, maar wel met een hele hoop ellende.

2. Força Koeman (Videoland)

Ronald Koeman kon geen nee zeggen tegen FC Barcelona. In deze driedelige documentaireserie heeft Koeman camera’s toegelaten om te laten zien hoe zijn tijd bij deze club is. Een must watch voor elke voetballiefhebber.

3. Bitterzoet – Eefje de Visser (NPO)

Eefje de Visser heeft een compleet liveconcert van haar album Bitterzoet opgenomen in De Robot Studios. In deze loft in Gent werkt en leeft de Nederlandse zangeres. Het resultaat is prachtig en meeslepend. Mooi om naar te kijken, maar ook om op de achtergrond aan te zetten om tijdens de vroege lentezon van te genieten.

4. Animals on the Loose (Netflix)

In deze maffe nieuwe film van Bear Grylls moet jij de keuzes maken. In de jungle is een leeuw en baviaan ontsnapt. Het is aan jou om de leeuw terug te vinden, de baviaan te redden en het elektrische hek weer in te schakelen, zodat er niet meer gevaarlijke dieren ontsnappen. Gebruik je Bear zelf als prooi? Leuk en spannend om samen met je kinderen te kijken.

5. Renovation Island (Discovery Plus)

In ‘In Vertrek’ gaan mensen naar het buitenland om daar eventueel een kleine bed & breakfast op te richten. In het programma Renovation Island pakt een gezin het wat grootser aan. Bryan en Sarah hebben een compleet verlaten resort gekocht in de Bahama’s. Daar moet een hoop aan gebeuren, maar Bryan kan goed klussen en Sarah zorgt voor de rest. Net als in In Vertrek zorgt dat voor een hoop spanningen. Een leuke show om te volgen, met elke week een nieuwe aflevering

