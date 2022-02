Kijk nu: Smartphones vol geheimen in Alles op Tafel en 4 andere tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 8 (2022): Alles op Tafel en Jeen-yuhs.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 8 (2022): Alles op Tafel en Jeen-yuhs

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Alles op Tafel (Prime Video)

Heb je niets te verbergen? Ok, laat dan elk bericht dat op je telefoon binnenkomt eens zien? In deze film besluit een groep vrienden tijdens een etentje allemaal hun smartphone op tafel te leggen. Elk berichtje dat binnenkomt moet voorgelezen worden. Het duurt niet lang tot dit helemaal uit de hand loopt. Met onder andere Linda de Mol, Ramsey Nasr en Waldemar Torenstra.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,2 (3.285.285 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy (Netflix)

Je kunt niet om Kanye West heen. Misschien ken je hem vooral als rapper of producent en geniet je van zijn muziek. Of je leest over zijn controversiële uitspraken, je hebt wat meegekregen over dat hij de president van de Verenigde Staten wil worden of misschien ken je hem alleen als de man (inmiddels ex) van Kim Kardashian. Alles komt samen in deze driedelige documentaire over zijn leven.

Netflix Netflix, Inc. 8,2 (12.704.396 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. The Marvelous Ms. Maisel seizoen 4 (Prime Video)

Voordat The Lord of the Rings: The Rings of Power uitkomt, blijft The Marvelous Ms. Maisel de meest indrukwekkende productie van Amazon. Met zulke grote sets, honderden extra’s, een vlot script en scherpe acteurs, is deze serie over een vrouwelijke komiek in de jaren vijftig puur genieten.

Aan het eind van het derde seizoen werd hoofdpersonage Midge ontslagen van haar succesvolle tour en nu heeft ze geen geld meer. Helaas worden deze keer niet alle afleveringen in één keer op de streamingdienst gezet. Wekelijks mag je van twee nieuwe afleveringen genieten.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,2 (3.285.285 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Bigbug (Netflix)

De regisseur van Amélie is terug met een hilarische, angstaanjagende en kleurrijke blik op de toekomst. Een groepje ruziënde mensen wordt in een huis opgesloten als de robots de wereld overnemen. Hun eigen huisrobots proberen hen veilig te houden. Terwijl de mensen steeds wanhopiger worden, is het uiteindelijk maar de vraag of zij of de robots meer compassie hebben.

Netflix Netflix, Inc. 8,2 (12.704.396 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. The French Dispatch (Disney Plus)

Wes Anderson staat bekend om zijn kunstzinnige en zweverige films, met altijd dezelfde acteurs. Dat is in The French Dispatch niet anders, maar het is ook weer genieten geblazen. Deze film gaat over een tijdschrift dat in een Frans dorpje wordt gemaakt. Elk verhaal in dit tijdschrift komt tot leven.

Disney+ Disney 7,4 (1.586.465 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: NOPE