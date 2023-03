Kijk nu: Het derde seizoen van The Mandalorian en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 9 (2023): The Mandalorian en Abbott Elementary.

Filmtips week 9 (2023): the Mandalorian en Abbott Elementary

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Mandalorian seizoen 3 (Disney Plus)

Krijg je door The Last of Us niet genoeg van Pedro Pascal die een norse beschermer van een bijzonder kind speelt? Dan hebben we goed nieuws, want het derde seizoen van The Mandalorian is begonnen. Din Djarin en Grogu zijn terug voor wilde avonturen in het Star Wars-universum.

Vergeet overigens niet eerst aflevering 5 en 6 van The Book of Boba Fett te kijken, want dat waren eigenlijk twee belangrijke afleveringen van The Mandalorian tussen het tweede en derde seizoen in.

2. Daisy Jones & The Six

Deze dramaserie op Amazon Prime Video vertelt het verhaal van de band Daisy Jones & The Six als een boeiende documentaire. Waarschijnlijk heb je nog nooit van de band gehoord, want die bestaat helemaal niet. Toch staan de singles nu op Spotify, dus bestaat de band een beetje wel. Ingewikkeld!

3. Abbott Elementary seizoen 2 (Disney Plus)

Het eerste seizoen van komedieserie Abbott Elementary, over een basisschool met weinig geld maar gemotiveerde leraren, werd terecht overladen met prijzen tijdens het awardsseizoen. De serie ging er onder andere met drie Emmy’s vandoor. Die hoge kwaliteit gaat gewoon door in dit tweede seizoen, waarvan je nu de eerste tien afleveringen kunt kijken.

4. Kopen Zonder Kijken België (Videoland)

In het populaire programma Kopen Zonder Kijken geven stellen de zoektocht en de koop van hun nieuwe woning uit handen. Dit programma is ook een hit in België onder de naam Blind Gekocht. Het eerste seizoen van die versie staat nu op Videoland als Kopen Zonder Kijken België.

5. Too Hot To Handle Germany (Netflix)

Ook in Duitsland mogen de knappe singles in Too Hot To Handle elkaar en zichzelf niet betasten, want anders gaat er geld uit de prijzenpot. Het doel is om deze mensen eerst een diepere, emotionele connectie te laten voelen in plaats van dat ze enkel voor het lichamelijke gaan. Ganz geil!

