Kijk nu: Christoph Waltz is The Consultant en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 8 (2023): The Consultant en Outer Banks.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 8 (2023): The Consultant en Outer Banks

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Consultant (Prime Video)

Bij een bedrijf voor smartphonegames komt Regus Patoff (Christoph Waltz) als consultant de boel eens op orde brengen. Daar heeft hij nogal onorthodoxe methodes voor, waardoor niemand in het bedrijf hun baan zeker is. Als je te laat bent of verkeerd ruikt, ben je ontslagen. Maar is deze man wel echt wie hij zegt dat hij is?

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,6 (3.798.914 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Fleishman is in Trouble (Disney Plus)

Jesse Eisenberg speelt in deze nieuwe serie dokter Fleishman, een man die recentelijk gescheiden is en nu weer op de dating-apps zit. Plots dumpt zijn ex hun kinderen een dag eerder dan gepland bij hem, waarna ze verdwijnt.

De serie moet even op gang komen, maar kijk je voornamelijk voor de personages: 40-ers in crisis. Met een topcast, waaronder Claire Danes, Lizzy Caplan, Adam Brody en Josh Radnor.

Disney+ Disney 8,2 (2.678.511 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Lokaas voor Russen (NPO)

Dating-apps kun je ook op andere manieren inzetten, zoals Russische soldaten inlichten over wat er echt gebeurt tijdens de oorlog. In deze korte 2Doc (van 10 minuten) krijg je het verhaal mee van een vrouw uit Litouwen die precies dat doet.

Deze vrouw besloot te betalen voor Tinder, om haar locatie te kunnen veranderen. Ze deed vervolgens net of ze in Russische steden woonde om daar Russische soldaten te verleiden. Had ze hen eenmaal in haar greep, dan vertelde ze de waarheid over de oorlog. Haar voorbeeld werd door velen gevolgd.

NPO NPO 4,8 (30.569 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Outer Banks seizoen 3 (Netflix)

In Outer Banks volg je een groepje tieners (the Pogues), die in de Outer Banks wonen. Lekker onbezorgd surfen en genieten van het leven. Als ze er achter komen dat ergens op het eiland een miljoenenschat ligt start een gevaarlijk avontuur vol verrassingen. Dit derde seizoen volgt de cliffhanger van het vorige seizoen op.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.858.326 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. PsychOdyssey (YouTube)

Gamestudio Double Fine ken je mogelijk van games zoals Psychonauts, Brutal Legend, Costume Quest en Broken Age. De nieuwste game is Psychonauts 2, waarvan het complete ontwikkelproces is gefilmd voor een documentaire.

Die documentaire is uitgegroeid tot een reeks van 32 afleveringen die bij elkaar meer dan 20 uur duurt. Dat is een flinke tijdsinvestering, maar ook een unieke kijk in wat er bij het maken van een game komt kijken.

YouTube Google LLC 8,2 (147.143.951 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Shadow and Bone seizoen 2