Kijk nu: Vikings: Valhalla op Netflix en 4 andere tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 9 (2022): Vikings: Valhalla en The King’s Man.

Filmtips week 9 (2022): Vikings: Valhalla en The King’s Man

1. Vikings: Valhalla (Netflix)

Helaas kwam er in 2020 een einde aan de populaire serie Vikings, maar fans worden op hun wenken bediend met het vervolg Vikings: Valhalla. Deze serie speelt zich honderd jaar later af en kun je daarom prima kijken als de de originele reeks niet hebt gezien. De strijd tussen de Engelsen en de Vikingen loopt verder op en een groepje Vikingen reist naar Engeland en verder om te overleven.

2. The King’s Man (Play Films)

Na twee The Kingsman-films, over een genootschap van Britse geheimagenten, is het tijd voor een geschiedenisles. De Duke of Oxford heeft zijn vrouw verloren en zijn zoon wil niets liever dan dienen in een oorlog waar hij geen schijn van kans heeft.

Nu is het aan deze man om de slechteriken te stoppen, bewapend met een paraplu waar een zwaard in zit verstopt. Deze prequel is een beetje traag in het begin, maar zit vol fijne actie en verrassende wendingen in de tweede helft.

3. Expeditie Robinson All Stars ( Videoland)

Winnaars en (halve) finalisten van eerdere seizoenen Expeditie Robinson keren terug om nog een keer de strijd aan te gaan. Deze mensen hebben het eerder al ver geschopt en willen zich daarom nu extra bewijzen. Elke donderdag kun je op Videoland een aflevering vooruitkijken.

4. Guardians of Justice (Netflix)

Deze bizarre nieuwe serie met een combinatie van animatie en echte acteurs, start met een Superman-achtige held die naar de aarde komt om een monsterversie van Hitler te verslaan. Tientallen jaren neemt hij zijn eigen leven. Een nieuwe groep helden moet zijn rol innemen.

5. Wisting (Viaplay)

Viaplay is nu in Nederland beschikbaar. Naast Formule 1, voetbal en darten, kun je op deze streamingdienst ook een stapeltje films en series kijken, waaronder originele content van Viaplay zelf. Zoals de boeiende Noorse serie Wisting, waarin een Amerikaanse seriemoordenaar in Noorwegen opduikt. Met onder andere Carrie-Anne Moss.

Trailer van de week: Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore