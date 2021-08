‘Afbeeldingen tonen Fitbit Charge 5 met nieuw design’

Dankzij een betrouwbare bron weten we nu precies hoe de nog onaangekondigde Fitbit Charge 5 eruit komt te zien. De nieuwe fitnesstracker krijgt onder andere een verbetert design.

Bekijk de Fitbit Charge 5 afbeeldingen

Fitbit werkt aan de Charge 5-fitnesstracker met een aangepast design, zo blijkt uit afbeeldingen van Evan Blass (of Evleaks op Twitter). Blass is een bekende telecominsider en beschikt doorgaans over zeer betrouwbare informatie, dus we gaan er vanuit dat de renders echt zijn. Te zien is dat de Fitbit Charge 5 er moderner uitziet dan zijn voorganger en qua design in lijn ligt met de Fitbit Luxe.

Zo is het ontwerp van de fitnesstracker minder hoekig, maar zijn de randen van het scherm bijvoorbeeld afgerond. Het is echter moeilijk te zien hoe groot het display precies is. Wel is duidelijk dat de Charge 5 een kleurenscherm heeft. De Charge 4 van vorig jaar (en alle andere Charge-fitnesstrackers) gebruikten geen kleurendisplay. Waarschijnlijk gaat het om een oled-schermpje, waardoor je informatie fijn kunt aflezen.

Verder zien we dat de Fitbit Charge 5 in verschillende kleurtjes verschijnt, zoals zwart, blauw en wit/goud. De bandjes zijn waarschijnlijk makkelijk te verwijderen, zodat je van kleur kan wisselen of simpelweg een nieuw bandje vastklikt als de oude is versleten. Het is onduidelijk over welke sensoren de Charge 5 verder beschikt, al zien we op het schermpje sowieso dat de wearable je hartslag kan bijhouden.

Aankondiging mogelijk op 23 oktober

Het is onduidelijk wanneer Fitbit de Charge 5 aankondigt en wat de fitnesstracker gaat kosten. Op de afbeeldingen is wel de datum 23 oktober te zien, wat er mogelijk op duidt dat Fitbit op deze dag de Charge 5 onthult.

Het bedrijf heeft zich echter nog niet officieel uitgelaten over de nieuwe wearable. De Charge 4 verscheen vorig jaar in april in de winkels met een adviesprijs van 149,95 euro. Zodra er meer bekend is over de Charge 5, dan lees je het natuurlijk op Android Planet.