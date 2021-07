‘Dit is de Fitbit Charge 5 met groter kleurenscherm’

De nog onaangekondigde Fitbit Charge 5 krijgt een relatief groot kleurenscherm, zo claimt een gerucht. De fitnesstracker zou geïnspireerd zijn door de bestaande Fitbit Luxe, maar moet wel goedkoper worden.

Fitbit Charge 5 gerucht toont kleurenscherm

De afbeelding is gedeeld door 9to5Google, een betrouwbare website die vaker als eerste schrijft over onaangekondigde hard- en software. Volgens de bron draagt de Fitbit-fitnesstracker de codenaam Morgan en is het nog onduidelijk wat de officiële naam wordt. Het is goed mogelijk dat het om de Fitbit Charge 5 gaat, die de Charge 4 van vorig jaar zal opvolgen.

Wat opvalt aan de afbeelding is de aanwezigheid van een kleurenscherm. Bestaande Charge-modellen van Fitbit gebruiken geen kleurendisplay. Het scherm ziet er groter en vooral breder uit dan de displays van huidige Fitbit-wearables, inclusief de relatief nieuwe Fitbit Luxe. Die heeft een smaller scherm, overigens met dunne randen. De randen rond het display van de Morgan zijn erg groot, waardoor de wearable wat gedateerd overkomt.

Meer informatie over de Morgan ontbreekt op dit moment nog. Zo is het niet duidelijk welke verbeteringen de wearable verder gaat bieden ten opzichte van zijn voorganger. Ook de prijs blijft vooralsnog onbekend. De Charge 4 kost zo’n honderd euro.

Voor de onlangs uitgebrachte Fitbit Luxe betaal je een paar tientjes meer. Grote kans dat de Charge 5 zich qua adviesprijs tussen deze twee modellen gaat nestelen.

Snelle aankondiging mogelijk

Het is nog niet duidelijk wanneer Fitbit de nieuwe fitnesstracker aankondigt. Als de Morgan daadwerkelijk de Charge 5 is, ligt een snelle presentatie voor de hand. De Charge 4 is namelijk al in april 2020 gelanceerd. Ben je nieuwsgierig naar de features van de wearable? Lees dan onze Fitbit Charge 4 review.

