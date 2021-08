Fitbit Charge 5 officieel: dit is de nieuwe fitnesstracker

Fitbit heeft officieel de Charge 5 onthuld. De nieuwe fitnesstracker heeft onder andere een kleurenscherm en meer gezondheidsopties.

Fitbit Charge 5 officieel

Na veel geruchten heeft Fitbit zijn Charge 5 officieel onthuld. Het is de opvolger van de populairste fitnesstracker van het bedrijf. Vergeleken met de Charge 4 is de nieuwe wearable tien procent dunner en is het kleurenscherm twee keer zo helder, terwijl de batterij gewoon zeven dagen mee moet gaan.

De Charge 5 heeft alles wat je van een tracker van Fitbit kunt verwachten. Zo kun je jouw hartslag, activiteiten en slaap meten. Ook is gps ingebouwd. Dit is tevens de eerste tracker van Fitbit met een ECG-app om je hartritme te controleren.

Daarnaast is er een stressmeter aanwezig via een EDA-sensor, bekend van de Fitbit Sense. Daarmee kun je een stressbeheersingsscore krijgen. Meer over deze sensor lees je in de Fitbit Sense review op zustersite iPhoned.

Dagelijkse herstelscore

Helemaal nieuw is de dagelijkse herstelscore. Met deze feature krijg je dagelijks een score die aangeeft of je lichaam klaar is voor een intensieve workout, of dat je een rustdag nodig hebt voor herstel. Als je niet wil sporten, kun je dus altijd zeggen dat het niet mag van Fitbit.

Voor de dagelijkse herstelscore wordt onder andere gekeken naar je slaap van de afgelopen dagen en je hartslag tijdens de diepe slaap. Deze functie werkt wel alleen met een Fitbit Premium-abonnement en komt ook naar de Fitbit Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe en Inspire 2.

Niet alle functies zijn direct bruikbaar. Zo komt de dagelijkse herstelscore en de ECG-app pas later dit jaar via een update beschikbaar.

Meer achter Premium

Fitbit legt de afgelopen jaren steeds meer nadruk op zijn abonnement Fitbit Premium en met de Charge 5 wordt deze trend voortgezet. Voor 10,99 euro per maand of 87,99 euro per jaar krijg je meer inzichten in je gezondheid, en kun je workouts en meditaties starten met video’s.

Naast de dagelijkse herstelscore heb je ook Premium nodig voor een diepere analyse van je slaap en begeleiding om je slaapkwaliteit te verbeteren.

Tevens worden nieuwe partnerschappen geïntroduceerd. Zo werkt Fitbit samen met Calm, een app die helpt om te ontspannen. Sessies van Calm zijn te vinden in de Fitbit-app, mits je Premium hebt. Ook vind je daar nieuwe videoworkouts van Les Mills.

Later dit jaar wordt ook exclusieve Nederlandse content aan Fitbit Premium toegevoegd, met video’s van Judith Noordzij, Lieve Vandenweghe, Lienke de Jong en Milou Turpijn die helpen met sporten, yoga en meditatie. Bij het kopen van een Charge 5 krijg je zes maanden gratis toegang tot Fitbit Premium.

Prijs en beschikbaarheid

De Fitbit Charge 5 is duurder dan zijn voorgangers. De Charge 4 werd voor 149,95 euro op de markt gezet. De Charge 5 kost 179,95 euro. Daarnaast zijn er verschillende bandjes verkrijgbaar, die tussen de 29,95 en 49,95 euro kosten.

De Fitbit Charge 5 is vanaf eind september verkrijgbaar in de kleuren lunar white/gold, black/graphite en steel blue/platinum, maar vanaf nu al te bestellen via Fitbit.com, Bol.com en Coolblue.

