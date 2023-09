Fitbit Charge 6 officieel: kleine update brengt fysieke knop terug

Google heeft de Fitbit Charge 6 officieel onthuld. De tracker krijgt een kleine update, met onder andere betere hartslagmeting en weer een fysieke knop.

Fitbit Charge 6 officieel

Google heeft de Fitbit Charge 6 onthuld, de nieuwste editie in de populaire lijn aan fitnesstrackers. De Charge 6 lijkt enorm op zijn voorganger, met enkele kleine verbeteringen.

De grootste vernieuwing is dat de Charge 6 weer een fysieke knop heeft. Bij de voorganger – de Charge 5 – was deze knop verdwenen, waardoor de volledige besturing via het aanraakscherm gebeurde. Om terug te gaan in het menu moest je tweemaal stevig op het scherm tikken, waardoor je vaak per ongeluk de optie op het scherm activeerde.

Google beweert daarnaast dat de Charge 6 de meest nauwkeurige hartslagmeter in een tracker ooit heeft. Daarvoor is technologie van de Pixel Watch gebruikt. Het meten van je hartslag tijdens het sporten moet 60 procent accurater zijn. Ook nieuw is dat je jouw hartslagmeting kunt synchroniseren met fitnessapparaten en sport-apps die deze functie ondersteunen.

Met de Charge 6 is het voor het eerst mogelijk om in te zoomen, zodat je tekst beter kunt lezen. Deze functie moet de fitnesstracker toegankelijker maken.

Meer Google

De Charge 6 is de eerste Fitbit-tracker waar Fitbit-eigenaar Google duidelijk zijn stempel op drukt. Met de tracker kun je muziek via YouTube Music besturen, maar niet via Spotify of een andere muziekdienst. Daarnaast heb je toegang tot Google Maps en Google Wallet, en heb je een Google-account nodig om de tracker te gebruiken.

Verder kun je met deze tracker de standaard gezondheidsdata bijhouden, zoals je sportsessies, slaap en stappen. Om alle gegevens in te zien gebruik je de Fitbit-app, die voor de gelegenheid een heel nieuw design heeft gekregen.

Fitbit Charge 6 beschikbaarheid

De Fitbit Charge 6 is vanaf nu vooraf te bestellen en is vanaf 12 oktober in drie verschillende kleuren verkrijgbaar voor 159,95 euro. Daarmee is het apparaatje goedkoper dan zijn voorganger. De Charge 5 werd in augustus 2021 uitgebracht voor 179,95 euro.