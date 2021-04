‘Fitbit Luxe krijgt oled-scherm en roestvrijstalen behuizing’

Nieuwe renders tonen een nieuwe fitnesstracker van Fitbit. De wearable krijgt een oled-scherm en een behuizing van glanzend roestvrij staal. Wanneer de Fitbit Luxe wordt aangekondigd en hoeveel hij gaat kosten, is nog niet bekend.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe Fitbit Luxe legt focus op design

Bekende bron WinFuture en Roland Quandt publiceerden renders van de nog onaangekondigde Fitbit Luxe; een fitnesstracker met de focus op design. Qua specificaties komt de wearable naar verluidt overeen met de recent uitgebrachte Ace 3, die gericht is op kinderen. De Luxe-variant springt er vooral uit vanwege het chique ontwerp.

De nieuwe fitnesstracker krijgt een behuizing van glanzend roestvrij staal. Hij wordt beschikbaar in drie kleuren: goud, zilver en zwart. Het zwarte model heeft als enige een matte afwerking. De bediening van de wearable gaat via een oled-scherm, dat voor diepe zwartwaarden en heldere kleuren zorgt.

Ieder model wordt standaard geleverd met een bandje van siliconen. Deze is inwisselbaar. We verwachten dat Fitbit na de release van de Fitbit Luxe verschillende bandjes op de markt brengt. Details over de batterijduur en functies zijn nog niet bekend.

Google hoopt op meer innovatieve wearables na overname van Fitbit

Google nam Fitbit aan het begin van 2021 officieel over. In een verklaring schreef Google nieuwe producten en diensten te willen ontwikkelen, met de focus op ‘kennis, succes, gezondheid en geluk’. Veel mensen voelden zich na de overname bezorgd. Ze waren bang dat hun gezondheidsdata nu ook door Google zou worden gebruikt. Dit is volgens het bedrijf echter niet aan de orde.

De Luxe is na de Ace 3 de tweede nieuwe wearable sinds Google’s overname van Fitbit. Het is nog niet bekend wanneer de fitnesstracker wordt aangekondigd. Ook de prijs blijft vooralsnog een raadsel. Volgens WinFuture hoeven we niet lang meer te wachten.

Slimme wearables maken het leven weer een beetje makkelijker. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over smartwatches, fitnesstrackers en andere wearables? Dat kan via de website, onze gratis Android-app en de nieuwsbrief.

Meer nieuws over wearables: