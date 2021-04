De Fitbit Luxe is een nieuwe wearable met een focus op stijl. Daarnaast brengt Fitbit zijn stressbeheersingsscore naar alle wearables.

Fitbit Luxe onthuld

Fitbit heeft zijn nieuwste wearable onthuld: de Fitbit Luxe. De Luxe valt voornamelijk op door het design, met een dun, metalen omhulsel en een amoled-scherm. De Luxe is daarmee de eerste tracker van Fitbit met een kleurenscherm.

De tracker biedt alle gezondheidsmetingen die Fitbit inmiddels beschikbaar heeft: hartslag, activiteit, slaap en stress. Tevens is het mogelijk om zuurstof in het bloed te meten, net als de huidtemperatuur. De accu gaat tot vijf dagen mee.

Mindfulness

Bij de aankoop van de Fitbit Luxe krijg je zes maanden toegang tot Fitbit Premium, waarmee gezondheidsdata voor een langere periode inzichtelijk zijn. Daarna moet je 9 euro per maand (of 80 euro per jaar) betalen om deze data langer dan een week terug te zien. Onderdeel van Fitbit Premium is een reeks van meer dan dertig mindfulness-oefeningen van Deepak Chopra.

De Fitbit Luxe is vanaf nu beschikbaar als pre-order voor 149,95 euro. Er zijn verschillende stijlvolle bandjes te koop, waaronder een Parker-schakelarmband in samenwerking met het sieradenmerk Gorjana.

Stressbeheersingsscore naar alle wearables

Fitbit introduceerde met de Fitbit Sense de stressbeheersingsscore. Deze score is nu ook beschikbaar op alle trackers en smartwatches van Fitbit met hartslagmeting, waaronder de Charge 4. Hiervoor wordt gekeken naar je hartslag en hoe die verandert door een meditatiesessie.

