De Fitbit overname door Google lijkt een stap dichterbij omdat Google concessies gedaan heeft aan de Europese Commissie, meldt Reuters. Zo gaat het bedrijf scherp monitoren dat data van klanten niet gebruikt wordt voor advertenties. De EU besluit binnen een paar maanden of Google de smartwatchfabrikant mag inlijven.

Fitbit overname nadert ontknoping

Google maakte eind vorig jaar bekend dat het Fitbit wil kopen voor omgerekend 1,8 miljard euro. Internationale toezichthouders buigen zich sindsdien over het overnameplan, onder meer om erachter te komen wat Google met de data van de miljoenen Fitbit-klanten kan en wil doen, en wat de overname betekent voor de concurrentie op de smartwatchmarkt.

De Europese Commissie is één van die toezichthouders en zei vorige week meer tijd nodig te hebben om tot een oordeel te komen. De Commissie – die besluit namens de Europese Unie – zal nu uiterlijk op 23 december haar besluit bekendmaken. Dit kan ook eerder zijn.

Volgens persbureau Reuters heeft Google onlangs concessies gedaan om de overname van Fitbit goed te laten keuren door de EU. Het bedrijf zou hebben toegezegd dat het scherp gaat monitoren dat persoonlijke (gezondheids)statistieken van Fitbit-gebruikers niet gebruikt zullen worden voor advertentiedoeleinden. Eerder beloofde Google dat al, maar met minder concrete toezeggingen.

‘Google niet geïnteresseerd in data van Fitbit-klanten’

Reuters schrijft dat de nieuwe belofte mogelijk contractueel wordt vastgelegd. Privacyvoorstanders hopen dat dit gebeurt omdat ze Google dan eenvoudiger kunnen aanklagen als blijkt dat het bedrijf zich niet aan die toezegging houdt.

Google heeft eerder gezegd dat het niet geïnteresseerd is in de data van Fitbit-klanten, maar dat het Fitbit wil kopen voor de smartwatches, het personeel en de patenten. Fitbits-horloges draaien op eigen software, maar het is aannemelijk dat toekomstige modellen Google’s Wear OS-besturingssysteem gaan krijgen.

Fitbit verkocht een paar jaar geleden veel smartwatches, maar heeft volgens recente cijfers nu nog maar drie procent marktaandeel. Dit komt met name door de populariteit van smartwatches van Apple en Samsung. Fitbit verkoopt ook fitnesstrackers.

