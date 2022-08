Fitbit onthult Versa 4, ook Sense 2 en Inspire 3 gepresenteerd

De Fitbit Versa 4 is aangekondigd en ook presenteerde de wearablemaker de Sense 2-smartwatch en Inspire 3-fitnesstracker. Benieuwd naar de nieuwste Fitbit-devices Lees dan snel verder.

Dit zijn de nieuwe Fitbit-wearables voor 2022

Fitbit heeft zojuist drie nieuwe wearables gepresenteerd. Het gaat om opvolgers van de Fitbit Inspire 2, Fitbit Versa 3 en Sense, die vorig jaar werden gepresenteerd. Koop je één van de nieuwe apparaten, dan krijg je zes maanden gratis toegang tot Fitbit Premium. Met deze betaalde service (8,99 per maand) krijg je meer informatie over onder andere je slaapgedrag, work-outs of hartslag.

Inspire 3: voor de instappers

De Fitbit Inspire 3 krijgt op het eerste gezicht de grootste update: een kleurenscherm. Dankzij dit amoled-scherm zie je direct meer informatie over je gezondheid, gezette stappen, tijd of andere informatie. Met de fitnesstracker richt Fitbit zich op de beginnende sporter en personen die gezondheid belangrijk vinden.

Het apparaatje gebruik je voor het meten van je hartslag of slaapgedrag, maar ook voor stress en work-outs. Hij komt in september op de markt voor 99,95 euro, is nu al te bestellen, en is verkrijgbaar in het zwart, oranje en lichtpaars. Daarbij kun je ook nog losse bandjes aanschaffen, zodat ‘ie beter bij je outfit past.

Fitbit Versa 4 officieel: meer meten over gezondheid

De Versa 3 heeft een opvolger gekregen: de Fitbit Versa 4. Het apparaatje lijkt veel op zijn directe voorganger, maar de behuizing is helemaal opnieuw ontworpen. Dat betekent dat ‘ie een stuk kleiner is, maar ook lichter: 15 procent. Ook het zwaartepunt is naar beneden gebracht, zodat de Versa 4 beter om je pols zit. Tot slot is de fysieke knop weer terug op de horlogekast; handig voor de bediening tijdens het sporten.

De Versa 4 verschijnt in drie kleuren en heeft een adviesprijs van 229,95 euro. Pre-orderen kan vanaf nu en de release vindt plaats in september. Het horloge gaat zo’n zes dagen mee op een enkele acculading, maar dat ligt uiteraard ook aan het gebruik. Dankzij de ingebouwde gps-module hoef je ook niet altijd je smartphone mee te nemen. Met de Versa 4 richt het bedrijf zich op mensen die al vrij actief zijn op het gebied van sporten en gezondheid.

Het horloge biedt nu nog meer sportmodi. Zo kun je aan de slag met gewichtheffen, crossfit, dansen of HITT-training. Een microfoon om via bluetooth gesprekken te voeren is ook aanwezig. Qua software is er gekozen voor een nieuwe interface, die je zelf eigen kunt maken met behulp van ‘tegels’.

Fitbit Sense 2: de meest uitgebreide van het trio

De nieuwe Sense 2 is de meest uitgebreide wearable en kan alles wat de Versa 4 te bieden heeft en meer. Zo is er een cEDA-sensor aan boord die constant je stressniveau meet, zonder dat je daarvoor iets hoeft te doen. Iedere persoon ervaart stress namelijk op een andere manier en door andere prikkels. De hartslagmeter is nog nauwkeuriger en kan ook weer continu je hartslag meten, of checken of je last hebt van atriale fibrillatie (een hartritmestoornis) en je daarvoor waarschuwen.

Krijg je een melding van de Sense 2, dan krijg je ook direct verschillende opties voorgeschoteld. Zo kun je een ademhalingssessie starten om even tot rust te komen of een mindfulness-training. Daarnaast kun je aangeven in wat voor stemming je bent, zodat het horloge daar weer van kan leren.

De adviesprijs van de Fitbit Sense 2 bedraagt 299,95 euro en is daarmee drie tientjes goedkoper dan zijn voorganger. Keuze heb je uit meerdere kleuren, waarbij het ook weer mogelijk is om andere type bandjes bij te kopen. Daarbij kunnen bandjes van de vorige modellen ook gebruikt worden, aangezien deze exact hetzelfde zijn. Vanaf vandaag kun je een pre-order plaatsen en de release is in september.

Google Wallet- en Google Maps-integratie volgt snel

Android Planet heeft Fitbit gevraagd waarom er niet gekozen is voor Wear OS, het wearable-besturingssysteem van Google. Het antwoord daarop is dat niet alle apparaten van Fitbit daarvoor geschikt zouden zijn – en omdat Fitbit zich niet alleen op smartwatchgebruikers richt.

De nieuwe Versa 4 en Sense 2 draaien op een verbeterde versie van het Fitbit-besturingssysteem. Een nadeel is dat er geen ondersteuning meer aanwezig is voor applicaties van derde partijen. Ook kun je apps die je beschikbaar zijn voor de Versa 3 of Fitbit Sense niet installeren op de nieuwe smartwatches.



Verder heeft het bedrijf ervoor gekozen om geen muziekintegratie toe te voegen, maar zich volledig te richten op gezondheid en sporten. In de komende maanden wordt wel integratie toegevoegd voor Google Wallet en Google Maps. Zo kun je dus betalen vanaf je pols of navigeren zonder je telefoon erbij te pakken.

Meldingen bij onregelmatig hartritme voor meer gebruikers

Tot slot laat Fitbit weten dat het op veel oudere wearables mogelijk wordt om tekenen van atriale fibrillatie te identificeren. Daarbij wordt het hartritme beoordeeld als je stil zit of bijvoorbeeld slaapt.

Wel zo handig, want gebruikers kunnen vervolgens naar hun (huis)arts stappen voor verder onderzoek. Wanneer de functie precies uitrolt is nog de vraag, maar hij komt naar de Fitbit Charge 5, Charge 4, Luxe, Inspire 2, Sense, Versa 2, Versa 3 en uiteraard de nieuwe producten.

