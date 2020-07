Zoek je via Google op ‘fitnesstracker’ of ‘smartwatch’, dan zie je honderden varianten. Maar wat kun je nou precies met zo’n tracker of slim horloge, waarin verschillen ze en wat kost zo’n gadget eigenlijk? In dit artikel vertellen we je alles.

Fitnesstrackers en smartwatches: uitleg en wat is nou de beste keuze?

Het is vakantie en voor veel mensen en dat is misschien wel het ideale moment om een fitnesstracker of smartwatch aan te schaffen. Maar wat kun je nou precies met zo’n wearable om je pols en wat zijn de grootste verschillen tussen een fitnesstracker of slim horloge? Dat en meer check je in dit artikel op Android Planet.

Wat zijn fitnesstrackers?

Een fitnesstracker is een simpele wearable voor om de pols, die verschillende (basis)functionaliteiten aan boord heeft. Nagenoeg elke tracker kan namelijk het aantal gezette stappen laten zien of hoeveel calorieën je verbrand hebt.

Voor iedereen betaalbaar

Zo’n tracker is al te krijgen vanaf een tientje, maar wil je een iets geavanceerdere dan betaal je al snel meer. Een duurdere tracker heeft vaak ook meer functies aan boord. Zo kun je denken aan een hartslagsensor, waterdichtheid of bijvoorbeeld een (kleuren)schermpje. Ook kun je met zo’n uitgebreidere fitnesstracker vaak je slaapgedrag bijhouden.

Weinig aan te passen

Veel smartphonefabrikanten verkopen niet alleen mobiele telefoons, maar ook van deze gadgets. Onder andere Huawei, Xiaomi en Samsung doen dit. De software van zulke fitnesstrackers is veelal erg simpel en veel aanpassingen kun je dan ook niet doen. In het iets duurdere segment kun je vaak wel het klokje wat aanpassen qua uiterlijk of zelf kiezen wat je wil laten zien op het kleine schermpje.

Simpele notificaties

Voor veel van deze trackers kun je uit de Play Store ook een bijbehorende applicatie downloaden. Daarin stel je onder andere in wanneer het schermpje aan moet springen of van welke apps je wel of niet een notificatie ontvangt.

Bij de simpele trackers trilt het bandje even kort. Heb je ook een schermpje dan kun je vaak ook wat inhoud van het berichtje zelf inzien. Dat kan handig zijn voor een e-mail, sms of bijvoorbeeld WhatsApp’je.

Lange accuduur is belangrijk

Een fitnesstracker heeft vaak energiezuinige hardware en een relatief grote accu. Dat zorgt er in de praktijk voor dat je zo’n type wearable vaak makkelijk een week of zelfs langer niet hoeft op te laden. Dat verschilt uiteraard per type, het gebruik ervan en andere factoren. Er zijn ook trackers die het zo makkelijk een maand uithouden zonder op te laden.

Wie kiest er een fitnesstracker?

Al met al is een fitnesstracker voor veel mensen al een prima gadget om allerlei activiteiten bij te houden, op de hoogte te worden gehouden van notificaties en extra’s zoals slaapgedrag, verbrande calorieën en meer.

Kiezen voor zo’n tracker doe je als je de basisfuncties meer dan genoeg vindt, je een lange accuduur erg belangrijk vindt of als je simpelweg niet meer uit wil geven dan enkele tientjes voor een wearable om je pols.

Waarom dan kiezen voor een smartwatch?

Misschien vraag je je af waarom je dan voor een smartwatch zou kiezen, want zo’n fitnesstracker heeft toch al veel te bieden? Dat klopt vaak wel, maar een slim horloge kan veel meer bieden dan zo’n tracker. Met de nadruk op kan, want je hebt ook ‘smartwatches’ die evenveel of zelfs minder functionaliteit hebben dan een fitnesstracker.

Meer mogelijkheden qua apps

Daarbij zegt het besturingssysteem van zo’n smartwatch al heel veel. Koop je namelijk een slim horloge met Wear OS van Google, watchOS van Apple of bijvoorbeeld Tizen van Samsung, dan zit je eigenlijk gebakken. Een horloge met één van deze drie systemen betekent namelijk dat je er ook veel applicaties voor kunt downloaden.

Dat is afhankelijk van het besturingssysteem en is daarom voor elke individu anders. Wel kun je zo bijvoorbeeld veelal navigeren met aanwijzingen vanaf je pols, of je saldo checken van je lopende rekening. Ook muziek of andere media bedienen op je smartphone of slimme televisie doe je vanaf je horloge.

Uiterlijk en groter scherm zijn belangrijk

Fabrikanten van slimme horloges zijn er ook veel te vinden en daarom is er eigenlijk altijd wel een smartwatch te vinden die bij jou past qua uiterlijk. Zo heb je horloges die er heel sportief uitzien, maar ook smartwatches die juist op een klassiek horloge lijken. Je hebt ook hybride horloges, die echte wijzers hebben, maar ook een klein schermpje om wat info weer te geven.

kooptip

Pre-order nu de nieuwe Alcatel 3X 2020 !

Met vijf camera’s voor professionele foto’s

Ideaal voor de prijsbewuste consument!

Tijdelijk met gratis TCL headset t.w.v. €39,99

Aanbieding bekijken

Schermen van smartwatches zijn vaak eens stuk groter dan die van een fitnesstracker. Dat kan handig zijn, want zo kun je meer informatie laten zien. Ook heb je bij een smartwatch vaak meer keuze om de wijzerplaat aan te passen.

Als nadeel heeft dat onder andere dat een smartwatch veelal vaker aan de lader moet dan zo’n simpele fitnesstracker. Een Wear OS-horloge zoals de Fossil Gen 5 moet na twee dagen intensief gebruik weer aan het stroom, terwijl een Xiaomi Mi Smart Band 5 het weken op een acculading volhoudt.

Gericht op specifieke doeleinden, bijvoorbeeld sport

Fabrikanten van smartphones en wearables brengen ook vaak slimme horloges uit. Zo kun je onder andere horloges kopen van eerder genoemde Huawei of Samsung. Er zijn ook merken die zich specifiek richten op de markt van wearables. Denk maar eens aan Fitbit, het bedrijf wat Google wil overnemen om flink te investeren in Wear OS.

Ook moet je merken als Garmin en Polar niet vergeten. Zelf vinden ze het geen smartwatches die ze leveren, maar ze spreken veelal over ‘multisporthorloges’. Garmin richt zich meer op sporters met hun grote scala aan sporthorloges met slimme functies. Ook Polar is zo’n merk met volledige focus op deze markt.

Deze merken richten zich dan weer minder op een groot app-aanbod zoals bijvoorbeeld Tizen of Wear OS wel doen, maar echt op mensen die alles willen bijhouden qua work-outs en hun lichaam.

Extra’s die een fitnesstracker niet biedt

Andere extra’s van een smartwatch waaraan je kunt denken is de aanwezigheid van een gps-module of speaker. Verschillende slimme horloges hebben dit aan boord. Zo kun je hardlopen, fietsen of een andere work-out doen zonder dat je je telefoon op zak hoeft te hebben om te route te loggen. Een ingebouwde speaker kun je gebruiken om muziek mee te luisteren, maar bij sommige horloges ook om te telefoneren.

Ook heb je smartwatches met ingebouwd geheugen, waarop je wat muziek kwijt kan. Kwestie van je bluetooth-oordopjes koppelen en sporten maar. Zo kun je helemaal zonder toestel aan de slag. Kom je thuis, dan synchroniseert je horloge met de mobiele app en dan kun je daarin alle verdere details bekijken.

Waarom kiezen voor een smartwatch?

Ben je op zoek naar meer mogelijkheden dan een fitnesstracker, geef je nog meer om uiterlijk van de gadget om je pols of ben je op zoek naar hele specifieke functies? Dan is de kans een stuk groter dat je slaagt als je het assortiment van slimme horloges checkt.

Houdt dan wel rekening met een hogere prijsklasse, want een goede smartwatch koop je niet voor drie tientjes. Ook dat verschilt natuurlijk heel erg per fabrikant en type horloge.

Vakantie-maandthema op Android Planet

Heel juli staat op Android Planet in het teken van vakantie! Naast artikelen met toffe deals, kun je ook allerlei vakantie-artikelen verwachten en gaan we in op de beste apps voor, tijdens en na je vakantie. Ook geven we je de beste vakantietips en kun je verschillende toffe weggeefacties verwachten.

sponsored by

Pre-order nu de nieuwe Alcatel 3X 2020 !

Tijdelijk met gratis TCL headset t.w.v. €39,99

• Vijf camera’s

• Goede accuduur

Ideaal voor de prijsbewuste consument!

Ontdek de nieuwe Alcatel 3X 2020