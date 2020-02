De Samsung Galaxy Z Flip is deze week gepresenteerd en bevat een Flex-modus. Met die software wordt het scherm in tweeën gesplitst. Google heeft nu laten weten dat deze mogelijkheid ook door andere fabrikanten gebruikt kan worden.

Flex-modus Samsung Galaxy Z Flip

De Flex-modus van de Galaxy Z Flip van Samsung gebruik je om het scherm softwarematig in tweeën te delen. Deze mogelijkheid kan ook door andere fabrikanten gebruikt worden in de toekomst. Google heeft dat laten weten aan onder andere The Verge.

Met deze modus bekijk je bijvoorbeeld foto’s op het bovenste gedeelte van het scherm, terwijl knoppen om die plaatjes te bewerken op het onderste gedeelte te vinden zijn. Bij de Z Flip kun je zo ook een video bekijken via YouTube, terwijl daaronder de reacties te vinden zijn.

Eindeloze mogelijkheden

Ontwikkelaars zullen hun apps wel moeten aanpassen om deze modus te gebruiken. De Flex-modus van het Samsungtoestel kan bijvoorbeeld worden gebruikt op de nieuwe Motorola Razr.

Dat toestel vouw je ook verticaal op, maar kan alleen volledig opgeklapt of opengeklapt gebruikt worden. Dat is anders dan de Samsung Galaxy Z Flip. Bij dat toestel kun je het bovenste gedeelte van het scherm namelijk in verschillende hoeken gebruiken.

Ook opent dit allerlei mogelijkheden voor ontwikkelaars. Denk bijvoorbeeld aan een Gameboy Advance SP-emulator. Zo zie je op het bovenste gedeelte de game, terwijl je de game speelt met de knoppen onderaan het scherm.

Onder andere Huawei en Royole hebben al toestellen met vouwbare schermen uitgebracht. Die hebben echter een andere vormfactor en zijn niet verticaal te vouwen. Samsung heeft eerder ook al aangegeven dit jaar meer smartphones uit te brengen met een vouwbaar display.

