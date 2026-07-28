‘Toch flinke upgrade op komst voor Galaxy S27 Ultra (en S27 Pro)?’

We zijn eraan gewend geraakt dat Samsung een accu van 5000 mAh in hun meest luxe vlaggenschepen stopt. Met de releases van volgend jaar mogen kopers wellicht eindelijk hopen op een flinkere batterij.

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Eerdere geruchten lijken niet waar

GalaxyClub laat weten dat de Galaxy S27 Ultra en Pro waarschijnlijk grotere accu’s krijgen dan de voorgangers. In het geval van de Ultra gaat het om een aanzienlijke upgrade van 5000 naar 5700 of 5800 mAh. Voor de Pro-variant is het verschil veel kleiner, met een mogelijke capaciteit van 5200 mAh.

Dat dit gerucht nu de ronde doet, is opvallend. Eerder werd nog gemeld dat Samsung vanwege de hogere productiekosten van silicium-koolstofbatterijen terughoudend was met het vergroten van de accucapaciteit van toekomstige smartphones. Nu lijkt het bedrijf juist meer in te zetten op deze batterijtechnologie, waardoor grotere accu’s alsnog tot de mogelijkheden behoren.

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Samsung Z Fold (Ultra) als gunstig voorteken?

Voor iedereen die hoopt voortaan langer op één laadbeurt te kunnen scrollen, gamen en video’s te kijken, is er meer om zich aan vast te houden. Het helpt namelijk dat de onlangs verschenen Samsung Z Fold 8 en Z Fold 8 Ultra allebei een grotere accu aan boord hebben dan hun voorganger.

Dat maakt het aannemelijk dat de Zuid-Koreanen het belang van een verbeterde accucapaciteit erkennen en kopers van hun duurste smartphones daarin tegemoet willen komen. Welke prijsstijging daar dan weer tegenover staat, is natuurlijk de vraag.

Als de nieuwste high-enders rond dezelfde tijd verschijnen als de huidige topmodellen, dan moeten we nog geduld hebben tot begin dit jaar. De S26 Ultra verscheen in ons land op 25 februari. De eerste Pro-variant zou het levenslicht zien in 2027. Alle geruchten daarover lees je natuurlijk op onze site.

In hoeverre laat jij batterijcapaciteit meewegen in je zoektocht naar een nieuwe telefoon? En hoe lang moet je kunnen doen op één lading? Laat het weten in de reacties hieronder.