De nieuwe malware FluBot treft Android-gebruikers, door zich via je adresboek te verspreiden als de griep.

Lees verder na de advertentie.

FluBot: wat je moet weten

Hoewel het griepseizoen dit jaar meevalt door de maatregelen tegen het coronavirus, gaat er wel een ander griepje rond: malware voor Android. Deze FluBot verspreidt zich zo snel dat het Britse National Cyber Security Centre informatie biedt over hoe om te gaan met deze malware.

Het idee is dat mensen een tekstbericht krijgen van een winkel of pakjesbezorger. Ze worden gevraagd om op een linkje te klikken om een pakje te tracken, waarna FluBot als een apk-bestand wordt gedownload. Vermomd als bijvoorbeeld de nieuwe app van DHL. De makers van de malware helpen zelfs als je smartphone geen apps van buitenaf vertrouwt. Dat is namelijk prima te omzeilen.

Zodra FluBot is geïnstalleerd, steelt de app allerlei persoonlijke informatie zoals wachtwoorden en bankinformatie. Ook kijkt FluBot naar je adresboek, om al die telefoonnummers te gebruiken om zichzelf te verspreiden. Daar kan geen mondkapje tegenop.

Bescherm jezelf tegen FluBot

Of FluBot ook in Nederland slachtoffers maakt is niet duidelijk. Maar in een tijd waarin we veel online pakjes bestellen, heeft iedereen weleens op een trackinglinkje in een sms’je geklikt. Daar moet je nu dus extra voorzichtig mee zijn, want dat is de plek waar kwaadwilligen nu hun slag proberen te slaan slaan.

Zorg er dus voor dat je apps van bezorgdiensten en winkels alleen via de Play Store downloadt: dan ben je er zeker van dat je de officiële app hebt.

Leer meer over de gevaren van Android-malware. Ook vertellen we je hoe je apps buiten de Play Store om kunt downloaden en installeren zonder gevaar te lopen.