FluBot-virus is teruggekeerd: pas op voor nep-sms over pakket

Niet alleen corona is weer volop aanwezig in Nederland, ook het FluBot-virus heerst weer. De politie waarschuwt dat cybercriminelen nep-sms’jes sturen die claimen dat je een pakket kan volgen. Als je de bijbehorende app installeert, proberen criminelen je bankrekening te plunderen.

FluBot-virus heerst weer

Het zogeheten FluBot-virus gaat weer flink rond in Nederland, zo meldt de politie deze week. Het is al de tweede comeback van het virus, dat in mei van dit jaar voor het eerst opdook via sms-malware en in oktober terugkeerde als een nep-beveiligingsupdate. FluBot heeft al tienduizenden slachtoffers gemaakt en hun bankrekeningen geplunderd.

Na het uitstapje naar de zogenaamde beveiligingsupdate keert FluBot terug naar zijn roots. Criminelen sturen weer sms’jes rond met de mededeling dat er een pakket naar je onderweg is en dat je een app moet installeren om het pakket te kunnen volgen. Doe dat niet, want die applicatie is de malware en ontwikkeld om je geld te stelen zonder dat je het doorhebt. De schade wordt pas duidelijk als je even later je bankieren-app bekijkt.

Houd malware buiten de deur

Je houdt FluBot buiten de deur door dubieuze sms’jes te negeren en verwijderen. Klik niet op vreemde links en installeer al helemaal geen rare apps buiten de Play Store-appwinkel om. Zolang je de app die bij FluBot hoort niet installeert, hoef je je geen zorgen te maken om het virus.

Heb je de app wel geïnstalleerd? Reset je smartphone dan zo snel mogelijk naar de fabrieksinstellingen via de Instellingen-app. Een complete reset verwijdert het virus, maar betekent ook dat je je toestel daarna opnieuw moet instellen.

De politie verwacht dat de FluBot-malware de komende weken meer slachtoffers zal maken. Het is daarom verstandig om de minder technisch onderlegde mensen om je heen te informeren over het virus. Android Planet legt in onderstaand artikel uit hoe je malware voorkomt, herkent en indien nodig van je toestel verwijdert. Liever kijken? Check dan de onderstaande video.

