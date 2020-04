‘Samsung Galaxy Fold 2 krijgt geen selfiecamera onder het scherm’

De Samsung Galaxy Fold 2 krijgt waarschijnlijk geen selfiecamera die verstopt zit onder het scherm. Samsung twijfelt nog over het gebruik van buigbaar glas.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen camera onder het scherm voor Fold 2

Samsung’s derde vouwbare smartphone krijgt een selfiecamera die in een gaatje in het scherm zit. Daarmee volgt Samsung voor de opvolger van de Galaxy Fold de lijn van zijn huidige high-end smartphones. De Samsung Galaxy S20-serie en Galaxy Note 10 hebben de frontcamera tenslotte in eenzelfde gaatje in het display zitten.

Eerder gingen er geruchten dat zo’n gaatje overbodig zou zijn. Samsung werkt aan een manier om de selfiecamera onder het scherm te plaatsen. Daardoor is deze alleen zichtbaar als de camera actief is.

Galaxy Fold 2 met cameragat

Inmiddels merkt industrie-expert Ross Young op dat het voor de Galaxy Fold 2 toch kiest voor een meer traditionele aanpak van een cameragat. Hij deed dat op Twitter, nadat insider Max Weinbach een notch in het scherm van het apparaat noemde.

Een selfiecamera onder het scherm heeft als voordeel dat deze niet onderbroken hoeft te worden door een permanent gaatje of notch. Dat stelt fabrikanten in staat om ook het laatste stukje oppervlakte van de smartphone te wijden aan schermruimte. Niet alleen Samsung werkt aan een camera onder het scherm, ook Xiaomi en Oppo toonden al prototypes met deze technologie. Het is echter lastig om de beeldkwaliteit goed te krijgen.

Buigbaar scherm: glas of kunststof?

Welk materiaal Samsung gaat gebruiken voor het scherm van de Galaxy Fold 2, is nog niet duidelijk. De Koreaanse website ETNews meldt dat intern bij Samsung getwijfeld wordt tussen kunststof of flexibel glas. De Samsung Galaxy Z Flip maakt gebruik van dat laatste. Dat moet beter bestand zijn tegen krassen, hoewel het een kunststof beschermlaag nodig heeft die wel weer snel krast.

Samsung geeft bij de Galaxy Z Flip hoog op over het zelf ontwikkelde ‘ultra thin glass’ dat buigbaar is. Voor de Fold 2 kiest het mogelijk toch weer voor kunststof, zoals in de originele Galaxy Fold. Het buigbare glas zou het toestel zwaarder maken, iets wat Samsung probeert te voorkomen.

Lees ook: onze uitgebreide Samsung Galaxy Z Flip review

De Samsung Galaxy Fold 2 krijgt waarschijnlijk dezelfde vormfactor als de eerste Galaxy Fold. Dat betekent een verticale vouwlijn in het scherm, waardoor het vouwt als een boek. Opengevouwen beschikt het apparaat over een 7,6 inch-scherm. Het toestel wordt waarschijnlijk in het najaar door Samsung gepresenteerd.

Volg het laatste nieuws over Samsung