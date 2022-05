Foldables in aantocht: naar deze vouwtelefoons kijken wij het meest uit

Wil jij graag een vouwbare smartphone, maar ben je niet helemaal onder de indruk van het huidige aanbod? Dan hebben we goed nieuws voor je: er komen namelijk een hoop nieuwe foldables aan. Lees snel verder!

Deze vouwtelefoons komen er binnenkort aan

Foldables zijn niet meer weg te denken uit het huidige smartphonelandschap. Je ziet ze steeds vaker op straat voorbij komen. Het aanbod wordt dan ook alsmaar groter. Samsung is nog altijd marktleider, met zijn populaire Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3. Deze toestellen zijn al bijna een jaar oud, dus binnen een paar maanden komt Samsung waarschijnlijk met nóg betere opvolgers op de proppen.

Samsung is echter lang niet de enige fabrikant die zijn zinnen zet op foldables. Ook bedrijven als Huawei en Oppo verkopen al een aantal vouwbare telefoons. In de toekomst komen er natuurlijk alleen maar meer foldables bij. In dit artikel zetten we de vouwtelefoons waar wij het meest naar uitkijken op een rijtje.

1. Google Pixel Fold: eerste foldable van de zoekgigant

Android-bedenker Google werkt volgens meerdere geruchten aan een vouwbare versie van de Pixel. Dat klinkt ons al muziek in de oren. Pixel-smartphones staan bekend om hun schone, kale software. Google verplaatst de nieuwste Android-versie regelrecht vanaf de tekentafel naar de toestellen. Gebruikers hebben dus niet te maken met een zogenoemde ‘schil’ zoals One UI van Samsung of Oppo’s ColorOS.

Vanwege de kale Android-versie krijgen Pixel-smartphones doorgaans ontzettend snel de nieuwste updates. Hierdoor loop je op software-gebied nooit achter als je een Google-smartphone gebruikt. Zo heb je altijd toegang tot de laatste features en ben je veilig voor hackers en andere kwaadwillenden die je gegevens willen stelen.

Pixel Fold-concept

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn de eerste Google-smartphones met een in-house-chip. Deze chip – die onder de naam ‘Tensor’ door het leven gaat – ontwikkelde Google zelf, waardoor de hardware en software van de Pixel 6-smartphones perfect op elkaar zijn afgestemd. Dat leidt doorgaans tot betere prestaties en een langere accuduur. De Pixel Fold (zoals we Googles onaangekondigde vouwtelefoon voor het gemak even noemen) krijg ongetwijfeld ook een Tensor-chip.

Een ander voordeel van Googles Pixel-smartphones is het ontwerp. Ook dit is natuurlijk subjectief – maar in onze ogen is de Pixel 6 Pro een van de mooiste Androidsmartphones van dit moment. We gaan er dan ook vanuit dat Pixel Fold een prachtig toestel wordt.

2. Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 bouwen op ijzersterke fundering

Samsung is een ware foldable-koning, of je het nu leuk vindt of niet. De Zuid-Koreaanse fabrikant begrijpt heel goed hoe het een kwalitatief hoogwaardige vouwtelefoon in elkaar moet zetten. De huidige Z Fold 3 en Z Flip 3 zijn nu al een tijdje op de markt, dus we hoeven niet lang meer te wachten op hun opvolgers. Veel over de toestellen is nog niet bekend, maar we zijn er bij Android Planet zeker van dat het opnieuw geweldige toestellen worden.

Samsung Galaxy Z Fold 3

De Samsung Galaxy Z Fold 4 – zoals we verwachten dat het grootste nieuwe vouwtoestel gaan heten – krijgt een aantal belangrijke upgrades, waaronder een betere under-display-selfiecamera. Deze wordt nóg minder goed zichtbaar dan het exemplaar in de Z Fold 3 en maakt betere foto’s en video’s.

Ook krijgt het toestel wellicht een compartiment voor de S Pen, Samsungs iconische stylus die we kennen van de Galaxy Note-serie en de Galaxy S22 Ultra. Dit zou echter wel wat meer ruimte in beslag nemen, dus dan wordt de accu wellicht een stukje kleiner. Hier zijn we stiekem niet helemaal van gediend, zeker omdat het grote vouwscherm heel wat energie slurpt.

De Z Flip 4 zou juist een grotere accu krijgen dan zijn voorganger. Dat is goed nieuws, aangezien de Z Flip 3 bekend staat om zijn matige accuduur. Ook de camera’s van zowel de Flip als de Fold zouden flinke upgrades krijgen. In augustus weten we waarschijnlijk meer, want dan kondigt Samsung de toestellen naar verwachting aan.

3. Ook OnePlus werkt aan eigen vouwtelefoon

Het bekende en populaire OnePlus heeft nog geen foldables uitgebracht. Dat wordt natuurlijk hoog tijd – en zo lijkt de fabrikant er zelf ook over te denken. Volgens meerdere geruchten werkt OnePlus namelijk aan een eigen vouwtelefoon. Deze zou qua ontwerp enorm lijken op de Oppo Find N, die helaas niet in Nederland verkrijgbaar is.

De Oppo Find N is een relatief compact toestel met een 5,49 inch-scherm aan de buitenkant en een 7,1 inch-display aan de binnenkant. Dankzij zijn slim ontworpen scharnier valt de gleuf van het scherm in uitgevouwen toestand nauwelijks op, iets wat we niet kunnen zeggen over bijvoorbeeld de vouwtelefoons van Samsung. Wij hebben de Oppo Find N kort mogen bekijken, lees hier meer over onze hands-on-ervaring met het toestel.

Oppo Find N

In de meeste gevallen is het kopiëren van andermans ontwerpen natuurlijk niet toegestaan, maar in het geval van Oppo en OnePlus ligt dat anders. De twee fabrikanten hebben namelijk hetzelfde moederbedrijf: BBK Electronics. Oppo en OnePlus werken hierdoor samen als nagenoeg één bedrijf, maar beide fabrikanten brengen gewoon toestellen uit onder hun eigen naam.

Meer over foldables lees je op Android Planet

