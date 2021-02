Android Automotive: Google en Ford slaan handen vanaf 2023 ineen

Over twee jaar wordt Android het besturingssysteem van veel nieuwe auto’s van Ford. Hierdoor worden de auto’s standaard voorzien van Google-apps en -diensten, zo maken Ford en Google bekend.

Ford Google-samenwerking voor Android Automotive

Ford laat weten dat vanaf 2023 miljoenen auto’s worden voorzien van Android, waardoor bestuurders standaard toegang krijgen tot allerlei Google-apps en -diensten. In een persbericht noemt Ford bijvoorbeeld de Google Assistent om via spraakcommando’s acties uit te voeren in de auto. Google Maps wordt standaard geïntegreerd als de belangrijkste navigatiedienst en door de aanwezigheid van Google Play zijn apps simpel te downloaden.

Belangrijk om te weten is dat Ford-auto’s niet worden voorzien van Android Auto, maar straks draaien op Android Automotive. Dit is een volwaardig besturingssysteem voor auto’s dat op de wagen zelf draait. Voor Android Auto, dat je op dit moment al in veel auto’s kan gebruiken, heb je een smartphone nodig. Android Automotive is daarentegen volledig in de auto geïntegreerd en daardoor ook aan allerlei autosensoren gekoppeld.

Het is nog onduidelijk op welke Ford-auto’s het Android Automotive-besturingssysteem precies gaat draaien. Het bedrijf laat wel weten dat via over-the-air-updates nieuwe functies en opties aan auto’s worden toegevoegd.

Opvolger van Android Auto

Android Automotive is de ‘opvolger’ van Android Auto en op dit moment nog in weinig auto’s te vinden. De Polestar 2, een elektrische auto van Polestar (onderdeel van Volvo) draait al wel op het nieuwe besturingssysteem. Automotive is specifiek voor auto’s gemaakt, terwijl je bij Android Auto afhankelijk bent van je smartphone. Die moet je immers koppelen aan je auto, met een usb-kabeltje of draadloos via wifi.

Niet zo lang geleden maakte Google bekend dat Android Auto officieel in Nederland wordt uitgebracht. De dienst kon je via een omweg echter al veel langer hier gebruiken. Sinds Android 10, dat in september 2019 werd uitgebracht, zit Android Auto standaard ingebakken in het besturingssysteem. Als je een telefoon hebt met een oudere Android-versie, dan kun je een losse Android Auto-app downloaden en gebruiken.

