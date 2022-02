Zo kijk je dit seizoen Formule 1 met Nederlands commentaar

Over een paar weken brullen de Formule 1-motoren je weer tegemoet en hopen we weer een F1-seizoen te zien bomvol spectaculaire races. Ben jij gehecht aan Nederlands commentaar tijdens de race? Dit zijn dan de opties.

F1 in het Nederlands: zo kijk je dat

Ben je een fervent F1-kijker de afgelopen jaren? Dan had je verschillende opties, waarbij veel mensen kozen voor een abonnement bij Ziggo. Zo kon je elk raceweekend genieten van het spektakel met Nederlands commentaar van Olav Mol en Jack Plooij als razende reporter.

Dit jaar is het toch even anders door de komst van ViaPlay in Nederland. Het bedrijf achter de dienst (Nordic Entertainment Group) gaat namelijk aan de haal met allerlei rechten voor onder andere Formule 1, maar ook voetbal en darts. Dat betekent ook het einde voor het Nederlands commentaar van het duo. Maar wat zijn eigenlijk de mogelijkheden om F1 te kijken met Nederlands commentaar?

1. Kijken via ViaPlay – eigen abonnement

Je kunt natuurlijk kijken via ViaPlay en dat kan op verschillende manieren. De prijs is 13,99 euro per maand, maar tot en met 28 februari kun je een jaarabonnement scoren voor 99 euro. Commentaar vanaf het circuit en de pit komt dan van Nelson Valkenburg, Melroy Heemskerk en Stephane Cox. In de studio zijn onder andere Amber Brantsen, Tom Coronel en Giedo van der Garde aanwezig.

2. Kijken via ViaPlay – via je provider

Kies je niet voor een ViaPlay-abonnement, check dan eens of je provider een interessant aanbod heeft. Ga je bijvoorbeeld voor een abonnement bij KPN, dan kun je een jaar lang gratis genieten van de dienst en dus ook formule 1. Ben je al klant, dan betaal je tot en met augustus 9,99 euro per maand.

Ook VodafoneZiggo geeft huidige klanten korting op ViaPlay. Dan betaal je tijdelijk (ook tot en met augustus) 5 euro per maand in plaats van 13,99 euro. Tot slot gaan er verhalen dat er nog meer providers zijn die korting willen aanbieden, maar details zijn nog niet bekend.

3. Kijken via F1 TV én app van Olav Mol

Je kunt ook al jaren genieten van alles wat F1 TV te bieden heeft. Kijk de hoofdstream of neem plaats in de cockpit van Verstappen, race mee op de voorvleugel van Hamilton of kies voor een bepaald camerastandpunt vanuit een helikopter. De dienst heeft echter bekendgemaakt dat je vanaf het nieuwe seizoen niet meer voor de Nederlandse taal kunt kiezen. Keuze vanaf het begin heb je slechts uit vijf talen, wat eventueel nog kan veranderen.

Hoewel je via F1 TV dus niet direct kunt genieten van Nederlands commentaar, komt daar wel een mogelijkheid vol. Die optie wordt geboden door Olav Mol, die werkt aan eigen app waarin je zijn commentaar hoort. Terwijl hij niet meer fysiek op de circuits aanwezig is, verslaat hij de races wel. De nog uit te brengen app krijgt een mogelijkheid om de stream van commentaar te synchroniseren met wat je op je televisie, laptop of telefoon ziet.

Drive to Survive seizoen 4 vanaf 11 maart

Vanaf 11 maart kun je trouwens genieten van een gloednieuw seizoen van Drive to Survive op Netflix. In tien afleveringen worden verschillende F1-teams gevolgd in het afgelopen seizoen, waarbij het nagelbijten was tot de laatste race om te kijken wie de winnaar werd. Genieten van al het Formule 1 geweld zelf kan vanaf 18 maart. Op die dag begint het raceweekend in Bahrein, waarbij op zondag 20 maart de eerste race plaatsvindt.