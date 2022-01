KPN biedt Formule 1-uitzendingen van Viaplay gratis aan voor nieuwe klanten

Nieuwe KPN-klanten kunnen het hele Formule 1-seizoen gratis kijken met Viaplay. Ook bestaande klanten krijgen korting op de streamingdienst.

Viaplay goedkoper voor KPN- en Ziggo-klanten

De Zweedse streamingdienst Viaplay biedt vanaf 1 maart Nederlandse Formule 1-wedstrijden aan. Een Viaplay-abonnement kost normaliter 13,99 euro per maand, maar KPN en Ziggo gaan de streamingdienst voor een lager bedrag aanbieden. Nieuwe KPN-klanten – waaronder ook klanten die overstappen vanaf een andere provider – kunnen het hele Formule 1-seizoen zelfs gratis volgen.

Ben jij al klant bij KPN? Ook dan krijg je korting op een Viaplay-abonnement. Tot 1 augustus betalen bestaande klanten 9,99 euro per maand voor de streamingdienst. Klanten die zowel vast internet als een mobiel abonnement hebben bij KPN betalen nog een euro per maand minder. Na 1 augustus gaan de abonnementskosten weer over op de reguliere prijs.

Naast KPN biedt ook VodafoneZiggo korting op een Viaplay-abonnement aan. Bestaande klanten van de provider betalen slechts 5 euro per maand tot 1 augustus. Daarna wordt de maandelijkse prijs net als bij KPN weer 13,99 euro. Een aantrekkelijk aanbod, dus. Volgens RTL Nieuws is een aantal andere providers ook in gesprek met Viaplay om eventuele kortingen aan te bieden.

Formule 1 en nog véél meer

Viaplay is een streamingdienst met veel meer dan enkel Formule 1-races. Zo heeft de streamingdienst – die vanaf 1 maart in Nederland beschikbaar is – ook de rechten op de Duitse Bundesliga, de Engelse Premier League (vanaf augustus), PDC-darts, Matchroom snooker en pool, en KSW mixed martial arts (MMA). Tot slot biedt Viaplay een uitgebreide collectie van films en series aan.

De interface van Viaplay

Bekende series die je met Viaplay kunt kijken zijn onder andere ‘Threesome’ (2021), ‘Dystopia’ (2021) en ‘Pørni’ (2021). Ook is er een flink aanbod aan ‘Viaplay Originals’. De streamingdienst geeft aan ook aan enkele Nederlandse producties te werken.

Het Formule 1-seizoen begint op 20 maart. Ga jij gebruik maken van de Viaplay-korting die KPN en VodafoneZiggo aanbieden? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel. Schrijf je daarnaast even in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app en volg ons natuurlijk via Instagram of Facebook.