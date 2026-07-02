Formule 1 naar Videoland, Viaplay verdwijnt van je scherm

DPG Media neemt de Nederlandse tak van Viaplay over. Concreet betekent dit dat Formule 1 binnenkort op Videoland te zien is. Met de overname is een bedrag van 142 miljoen euro gemoeid.

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Formule 1 binnenkort te zien op Videoland

Het gaat al lange tijd niet lekker met Viaplay. Het bedrijf verkeerde de laatste jaren bijna continu in financiële problemen. Door de Nederlandse tak te verkopen aan DPG Media hoopt de streamingdienst een deel van zijn schulden af te lossen. Volgens de baas van het bedrijf wil Viaplay zich daarna gaan concentreren op zijn ‘kernmarkten’ in Scandinavië.

DPG laat weten dat de content, waaronder natuurlijk Formule 1-races, verhuist naar Videoland. Datzelfde geldt voor dartwedstrijden en voetbalpotjes uit de Premier League. Wat dit betekent voor de abonnementsprijs van Videoland is nog niet bekend, maar die zal in ieder geval niet zakken.

Of Viaplay-leden automatisch overgaan naar Videoland is ook nog niet zeker. Een andere optie is dat hun abonnement wordt stopgezet, waarna ze zelf de keuze hebben om over te stappen naar Videoland.

Viaplay had de exclusieve uitzendrechten voor Formule 1 in Nederland tot en met 2029 in handen. De vraag is of Videoland de populaire races ook daarna zal blijven aanbieden. Het is geen geheim dat Ziggo, vóór de komst van Viaplay jarenlang het thuishonk van de F1, de uitzendrechten graag terug wil.

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Viaplay was in Nederland nooit erg geliefd

Viaplay kwam in maart 2022 naar Nederland. De introductieprijs bedroeg 9,99 euro per maand, maar die steeg binnen een halfjaar naar 13,99 euro. Inmiddels betaal je 21,99 euro per maand. Erg geliefd was Viaplay nooit. Klanten klaagden over de belabberde beeldkwaliteit. Bovendien verhuisde de geliefde commentator Olav Mol niet mee.

Toezichthouders moeten de overname van Viaplay door DPG nog wel goedkeuren. Dat zou binnen enkele maanden gebeuren. Wanneer Formule 1 precies verhuist naar Videoland is nog niet duidelijk. Op het moment van schrijven kun je op de Nederlandse website van Viaplay nog gewoon een abonnement afsluiten.

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