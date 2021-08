Fossil Gen 6-smartwatches officieel: om de pols met Wear OS 3

De Fossil Gen 6-serie is officieel uit de doeken gedaan en op Android Planet lees je er alles over. Het horloge draait op een schone versie van het nieuwe Wear OS 3 en komt in verschillende versies op de markt.

Dat horlogemerk Fossil zou komen met de nieuwe Gen 6-smartwatches was al bekend. De fabrikant liet zelf al het één en ander weten en ook lekte er eerder allerlei informatie. Nu de Fossil Gen 6-smartwatches officieel zijn gepresenteerd, zetten we alles op een rij.

Na de onlangs gepresenteerde Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic zijn het de eerste slimme horloges voorzien van Wear OS 3 van Google. Wel hebben de horloges van Samsung nog een eigen softwareschil, die niet aanwezig is bij de Fossil Gen 6. Zo weten we eindelijk hoe de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem eruit ziet, zonder allerlei aanpassingen.

Fossil komt met meerdere modellen die zijn gericht op mannen en varianten voor de vrouwelijke pols. Daarbij heb je niet alleen keuze uit verschillende formaten, maar ook uit materialen. Daarbij kun je denken aan horlogebandjes van metaal, siliconen of leder. De bandjes zijn 18 of 22 millimeter breed en ook onderling te wisselen.

Snapdragon 4100+ en rond scherm

De processor is de speciaal ontwikkelde Snapdragon 4100+-chip en er is 8GB interne opslag aanwezig. Daarop installeer je niet alleen applicaties, maar kun je ook wat offline muziek opslaan van bijvoorbeeld Spotify. Het ronde scherm heeft een diagonaal van 1,28 inch en een resolutie van 416 bij 416 pixels. Er is gekozen voor een amoled-scherm, waardoor kleuren er vanaf knallen en het contrast erg goed is.

Het display is aanraakgevoelig en zo kun je door menu’s scrollen of een keuze selecteren. Daarvoor kun je ook de drie fysieke knoppen aan de rechterzijde gebruiken. Naast twee drukknoppen vind je daar ook een fysiek draaiwieltje.

Accu voor 24 uur of langer gebruik

Volgens Fossil kun je zo’n 24 uur doen met een oplaadbeurt, wat op papier een beetje tegenvalt. Wel kun je er ook voor kiezen om er wat langer mee te doen, door een andere batterijmodus te kiezen. De fabrikant ontwikkelt deze zelf en laat je bijvoorbeeld bluetooth of wifi uitschakelen om de accuduur wat op te rekken.

Er is ondersteuning aan boord voor snelladen met de meegeleverde kabel. Zo zit het horloge binnen 30 minuten weer voor 80 procent vol. Uiteraard bieden de horloges ook allerlei sensoren. Natuurlijk is er een gps-sensor aan boord, zodat je een route kunt vastleggen, zonder een telefoon in je broekzak of hand. Ook meet je direct vanaf je pols het zuurstofgehalte van het bloed. Zaken als hartslag, snelheid, slaapgedrag of het aantal gezette stappen kun je natuurlijk ook bijhouden.

Prijzen en beschikbaarheid Fossil Gen 6

Vooralsnog heeft het bedrijf alleen de Amerikaanse prijzen bekendgemaakt. De pre-order is daar nu begonnen en de meest betaalbare variant kost daar 299 dollar. Het duurste model kost 319 dollar. Wanneer ook de officiële prijzen voor Europa bekend zijn gemaakt, zullen we dit artikel natuurlijk voorzien van een update.

