‘Fossil Gen 6-smartwatches te koop vanaf 299 euro’

Via een goed ingelichte website weten we alles over de specificaties van de Fossil Gen 6. Ook zijn er afbeeldingen en prijzen van de nieuwe smartwatches bekend geworden.

Gerucht: Fossil Gen 6-specificaties gelekt

Via de grote webwinkel Amazon zijn nagenoeg alle details over de komende Fossil Gen 6-smartwatches verschenen. Alle specificaties, afbeeldingen en prijzen zijn daardoor bekend en werden opgemerkt door WinFuture.

De horloges zijn voorzien van de nieuwe versie van Wear OS van Google. De eerste smartwatches met deze software zijn de onlangs aangekondigde Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic. Die horloges hebben nog wel de eigen softwareschil van Samsung, terwijl dat bij de Fossil-horloges niet het geval is.

Nieuwe processor, zelfde amoled-scherm

De slimme horloges zijn uitgerust met de Snapdragon 4100+-chipset, die speciaal ontwikkeld is voor wearables. De Fossil-smartwatches hebben 8GB opslag aan boord en beschikken ook over een gps-sensor en bluetooth 5.0. Het ronde amoled-scherm is hetzelfde als bij de vijfde generatie. Zo is elk model uitgerust met een display van 1,28 inch met een resolutie van 416 bij 416 pixels. Bediening gaat via het touchscreen of de fysieke knoppen aan de rechterzijde van de kast.

Over de grootte van de accu’s is niks bekend, maar de fabrikant zelf zegt dat de horloges zo’n 24 uur per oplaadbeurt meegaan. Wel biedt Fossil altijd meerdere batterijmodi, waardoor je dit verder kunt oprekken. Ook is ondersteuning voor snelladen aanwezig, waarmee de horloges na 30 minuten weer voor 80 procent vol zitten. Uiteraard zijn er nog meer sensoren aanwezig. Zo meet je makkelijk je eigen hartslag, hoe je geslapen hebt of de zuurstofwaarde van het bloed.

Prijzen en beschikbaarheid Fossil Gen 6

Fossil brengt verschillende modellen voor mannen en vrouwen op de markt, met verschillende designs en materialen. De horlogekasten zijn 42 of 46 millimeter groot en prijzen variëren van 299 tot 329 euro voor de Duitse markt. Vanaf 27 september moeten ze beschikbaar zijn. Voor nu is het alleen nog wachten op de officiële aankondiging van de horloges.

