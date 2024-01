Fossil brengt geen nieuwe smartwatches meer uit

Fossil stopt met het maken van smartwatches. Het bedrijf wil zich volledig gaan richten op traditionele horloges en sieraden. Fossil stond bekend om zijn fraai afgewerkte klokjes.

Fossil stopt met het maken van smartwatches

Er zullen geen nieuwe smartwatches van Fossil meer op de markt komen. De fabrikant laat aan The Verge weten dat de Gen 6 het laatste slimme klokje is dat uit hun fabrieken rolde. Fossil is van oudsher een bedrijf dat normale horloges en juwelen maakt. Daar willen ze zich nu weer volledig op gaan richten.

Een concrete reden voor dat besluit geeft Fossil niet. De directeur van het bedrijf, Jeff Boyer, zegt het volgende: “Nu het smartwatchlandschap de laatste jaren significant is veranderd, hebben we de strategische beslissing genomen uit deze markt te vertrekken.”

De Fossil Gen 6

Mogelijk kan men gewoon niet langer financieel opboksen tegen grotere spelers op deze markt, zoals Samsung en Google. Fossil zegt meer groeimogelijkheden te zien met producten die niet ‘slim’ zijn. Naast traditionele horloges en sieraden gaat het om bijvoorbeeld leren portemonnees. Die brengt het bedrijf ook onder andere merknamen uit.

Fossil Gen 6: laatste der mohikanen

In 2022 publiceerden we een review van de Fossil Gen 6 op Android Planet. Hoewel we onder de indruk waren van het uiterlijk en scherm, kwamen we ook een aantal minpunten tegen. Zo was de accuduur ondermaats en draaide de smartwatch nog op een oudere versie van Wear OS. Inmiddels heeft het klokje wel een update ontvangen naar Wear OS 3.5.

Fossil belooft zijn bestaande smartwatches nog een aantal jaar te ondersteunen. Het is niet duidelijk of het daarbij alleen gaat om beveiligingsupdates of dat je ook nog nieuwe functies mag verwachten.

