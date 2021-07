‘Dit is de eerste echte foto van de Google Pixel 6 Pro’

Het is nog even wachten op de onthulling van de nieuwe Pixels van Google, maar volgens geruchten is nu de eerste echte Google Pixel 6 Pro-foto online verschenen.

Gerucht: Google Pixel 6 Pro op de foto

Het duurt nog wel een paar maanden totdat we de Google Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro echt gaan zien. Inmiddels is er al heel veel informatie verschenen over de nieuwe toestellen van Google.

De Pixel 6 Pro wordt het absolute vlaggenschip en foto’s van de voor- en achterkant zijn nu verschenen. Althans, dat is wat website TechDroider beweert, maar een flinke korrel zout nemen is misschien toch geen slecht idee.

Laten we beginnen met de vermeende voorzijde van het toestel. Daarop zien we een gecentreerde frontcamera, geplaatst in een klein gaatje. De randen zijn licht afgerond, iets dat we alleen zien bij dure toestellen.

Draaien we het toestel om, dan zien we de veel interessantere achterzijde. Deze bestaat uit meerdere kleuren en componenten. Zo zien we de grote camerabubbel, iets dat we voor het eerst zagen in vermeende renders van de Pixel 6-serie.

‘Drie camera’s voor Pixel 6 Pro’

De Pixel 6 Pro wordt volgens geruchten uitgerust met een drietal camera’s op de achterkant van respectievelijk 50, 48 en 12 megapixel. Op de foto is duidelijk een periscopische camera te zien, die wordt gebruikt om digitaal te kunnen zoomen.

Een fysieke vingerafdrukscanner is – net als op de renders – ook niet te zien op de foto’s. De fabrikant kiest dus voor een scanner achter het scherm. De Google Pixel 5 had nog wel een fysieke scanner op de achterkant. Dat is wat ouderwets, maar werkt vaak wel een fractie sneller dan zo’n schermvariant.

Korreltje zout: twijfels over authenticiteit

Op de achterkant is nog meer interessante informatie te zien. Zo lezen we ‘GR1YH’ als modelnummer aan de onderkant van het toestel. Dat modelnummer verscheen al in eerdere geruchten en wordt gelinkt aan de Pixel 6 Pro van Google.

Wat nog meer opvalt, is de opdruk: “Made in the US”. Pixels worden normaal ontworpen door Google, geproduceerd in China en dan weer naar Amerika verscheept om verkocht te worden en bevatten niet zo’n soortgelijke opdruk.

Meer over de Google Pixel 6 (Pro)

Er is inmiddels al veel informatie verschenen over de aankomende Pixel 6 en 6 Pro. Zo liggen alle vermoedelijke specificaties al op straat en zijn er allerlei renders online verschenen. De toestellen zouden een eigen chipset aan boord krijgen en dus geen gebruikmaken van een Qualcomm-processor, zoals voorgaande modellen.

Ook wordt er gesproken over een ondersteuningstermijn van maar liefst vijf jaar. Hoe dat dan precies zit qua de uitrol van versie-updates en beveiligingspatches, is nog onbekend. Eerdere geruchten noemden dat het zou gaan om vier Android-versies en vijf jaar beveiligingsupdates.

De Pixel 5 werd gepresenteerd op 30 september 2020 en we houden de periode rond die datum dan ook aan voor de aankondiging van de Pixel 6-serie. Eerder liet een bekende lekker weten rekening te houden met ‘rond oktober’.

