Nog een paar weken te gaan en dan is het tijd voor de grootse Samsung Galaxy S21-presentatie. We hebben al verschillende renders gezien en ook vandaag verschenen er nieuwe afbeeldingen van de toestellen. Misschien nog interessanter is de eerste verschenen foto van de vermeende Galaxy S21 Plus en S21 Ultra en die check je hier.

Lees verder na de advertentie.

Foto Samsung Galaxy S21 verschenen

De foto is onderdeel van een filmpje van het onbekende YouTube-kanaal Sakitech. Hoe men aan de foto komt is onbekend, het zou in ieder geval gaan om de vermeende Samsung S21 Plus en Galaxy S21 Ultra. Beide toestellen zijn te zien in het matzwart, iets wat we al eerder schreven. De cameramodules van beide toestellen bevatten echter een glimmende afwerking.

Het S21 Utra-model heeft de meest uitgebreide camera set-up van het aankomende trio. De bovenste camera van de linkerrij bestaat uit een 12 megapixel-groothoeklens, de hoofdsensor van 108 megapixel en de zoomlens. Hiermee kun je objecten tot tien keer dichterbij halen met behulp van optische zoom. Naast deze drie camera’s zijn de laser autofocusmodule en een telefotolens met nog eens drie keer optische zoom te vinden.

In de video toont het kanaal ook de verschillende camera’s van de S21 Plus. De middelste sensor is de hoofdcamera van 12 megapixel. Daarboven is eveneens een 12 megapixelcamera te vinden, die plaatjes schiet in een wijdere hoek. Tot slot is er nog een camera aanwezig van 64 megapixel, die je gebruikt tijdens het zoomen.

Verdere details over de hardware zien of horen we niet in de video, maar er is al veel bekend over de aankomende toestellen. Zo gaan we uit van het gebruik van de onlangs gepresenteerde Snapdragon 888-chip of een nieuwe Exynos-processor van Samsung zelf. De normale S21 wordt de kleinste van het trio en krijgt vermoedelijk een scherm van 6,2 inch.

De S21 Plus wordt met zijn 6,7 inch-display een stuk groter en de Galaxy S21 Ultra wordt de grootste. Dat toestel wordt uitgerust met een scherm van 6,8 inch, wat ook als enige in de serie afgeronde schermranden krijgt. Ook zou dat toestel gebruikt kunnen worden met een S-Pen, die trouwens niet wordt meegeleverd of in het toestel zelf geplaatst kan worden.

Ook nieuwe renders online

Naast de eerste foto zijn er ook verschillende nieuwe renders gepubliceerd via LetsGoDigital. De afbeeldingen zijn gebaseerd op verkregen afbeeldingen van de aankomende toestellen. Om de bron van de website te beschermen heeft een ontwerper daar vervolgens weer renders op gebaseerd, een klusje van zo’n 150 manuur.

Lees meer over Samsung op Android Planet