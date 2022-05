Waarom foto’s maken met je smartphone slecht is voor je geheugen

Met een smartphone op zak kunnen we altijd overal foto’s maken. Dat beïnvloedt ons geheugen en niet op een goede manier.

Foto’s en je geheugen

Foto’s zijn een fantastische manier om herinneringen op te halen. Je duikt in een fotoboek en het is haast alsof je een tijdmachine naar het verleden pakt. Je scrolt terug in Google Foto’s en beleeft de afgelopen periode opnieuw. Daarom maken we zoveel foto’s, zodat we altijd even terug kunnen.

Als iemand een heel goed geheugen heeft, noemen we dat zelfs een fotografisch geheugen. Dan heb je geen foto’s nodig om het complete plaatje terug te halen. Toch blijkt uit onderzoek dat juist fotografie niet goed is voor je geheugen.

Toestemming om te vergeten

Bij het maken van foto’s geef je jouw brein namelijk toestemming om iets te vergeten. Vergelijk het met het onthouden van een telefoonnummer. Als iemand zijn of haar telefoonnummer tegen je vertelt en je kunt het niet opschrijven, doe jij je best om het nummer te onthouden. Als je het nummer direct hebt opgeschreven, is de kans groot dat je dit daarna vergeet. Je onthoudt dan namelijk waar je het nummer kunt vinden en dat kost beduidend minder denkvermogen.

Dat werkt eigenlijk met alles waarvoor we onze smartphone gebruiken. Waarom iets onthouden als je het ook op Google kunt opzoeken? Waarom onthouden wat je moet doen als je een takenlijstje op je telefoon hebt staan? Waarom onthouden wat de route is, als je Google Maps kunt gebruiken? Dit wordt ook wel het Google-effect genoemd – of digitaal geheugenverlies.

Met foto’s is dit ook het geval. Dat effect is uit verschillende onderzoeken gebleken. Waaronder recentelijk nog in 2021 met de waarschuwende kop: ‘Foto’s maken schaadt het geheugen bij perceptuele en conceptuele geheugentests’.

Je mist wat je fotografeert

Daarnaast bestaat het gevaar dat je teveel bezig bent met het maken van een foto en daardoor hetgeen wat je wil fotograferen niet goed meekrijgt. Bijvoorbeeld tijdens een concert, waar je over de filmende smartphones moet heen kijken om de artiest te kunnen zien.

Er valt wat voor te zeggen dat dit een andere manier van beleven is. Iemand die een concert filmt heeft mogelijk een hele leuke tijd, terwijl jij je vooral zit te ergeren aan mensen die niet ‘in het moment zijn’. Maar als je meer bezig bent met het vastleggen dan het beleven van het moment, krijg je het minder goed mee en blijft de gebeurtenis daardoor minder goed in je geheugen hangen.

In 2013 is er een onderzoek uitgevoerd, waarbij mensen een tour in een museum kregen. Sommigen moesten objecten gewoon bekijken en anderen moesten deze objecten fotograferen. De mensen die moesten kijken hebben de objecten veel beter onthouden.

Foto’s ook goed voor het geheugen

Maar het is niet allemaal drama. Zo zijn foto’s vaak betrouwbaarder dan ons geheugen. In ons geheugen veranderen herinneringen namelijk onbewust, terwijl foto’s hetzelfde blijven. Kiekjes kunnen dus helpen om te herinneren wat er echt is gebeurd.

Tevens zijn foto’s een middel om herinneringen op te halen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met dementie, waarbij veel herinneringen verdwenen lijken te zijn. Door bepaalde beelden te laten zien, kunnen die herinneringen toch weer naar boven komen.

Wil je voorkomen dat teveel foto’s maken ook jouw geheugen vertroebeld? Dan kun je daar wat aan doen. Allereerst door gewoonweg minder foto’s te maken. Een andere manier om je geheugen toch te helpen terwijl je veel foto’s maakt, is regelmatig en aandachtig naar die plaatjes kijken. Dat stelt Linda Henkel, professor psychologie aan Fairfield University tegenover NPR: “We moeten de tijd nemen om naar foto’s te kijken na de ervaringen en die mentale representaties opnieuw te activeren.”

Zo kijk je jouw foto’s terug

Maar hoe pak je dat aan? Want als je veel foto’s maakt heb je een enorme sloot aan afbeeldingen in Google Foto’s staan. De eerste stap is het organiseren van je foto’s. Dat hoeft niet veel werk te kosten, want in de Voor jou-sectie van de app maakt Google al films, animaties, albums en collages voor jou.

Check daarnaast onze Google Foto’s-tips, waarin je onder andere leert hoe je gezichtsherkenning activeert om automatisch meer orde in de chaos te creëren. Ook leer je hoe je favorieten maakt, voor foto’s die je regelmatig weer wil bekijken om je herinneringen vers te houden.