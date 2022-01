Gerucht: dit zijn de eerste echte foto’s van de Oppo Find X5 Pro

Na verschillende geruchten over onder andere het design en de specificaties is er meer informatie verschenen over een nieuwe toestel van Oppo. Zo zijn er nu vermeende Find X5 Pro-foto’s verschenen en lijkt ook de naam van het toestel bevestigd.

‘Eerste Oppo Find X5 Pro-foto’s online’

Op de verschillende foto’s die zijn verschenen via meerdere bronnen vallen enkele dingen op. Zo is er natuurlijk het apart gevormde camera-eiland van het toestel. Dat design verscheen enkele weken gelden al via vermoedelijke renders. In dat verhoogde eiland zijn een drietal camera’s geplaatst, net zoals een microfoon en flitser.



Nieuwe informatie laat zien dat ook Oppo de samenwerking aangaat met camerafabrikant Hasselblad. Op de achterkant van het toestel is namelijk die merknaam te zien. Het bundelen van krachten met dat merk is iets wat OnePlus eerder al deed. Zowel OnePlus als Oppo vallen niet geheel toevallig onder BKK Electronics, een groot Chinees concern dat achter beide merken staat. Details over de samenwerking zijn echter nog niet bekendgemaakt. Of het dus alleen gaat om aanpassingen aan de software of ook hardware, is nog de vraag.

Ook de naam ‘Oppo Find X5 Pro’ is dankzij nieuwe foto’s bevestigd. Daarmee wordt het toestel de opvolger van de Oppo Find X3 Pro. De 4-serie wordt daarmee overgeslagen, waarschijnlijk omdat vier een ongeluksgetal is in China. De witte kleur van de smartphone is ‘ceramic white’, maar of de achterkant daadwerkelijk gemaakt is van keramiek is de vraag.

Hoewel dat ervoor zorgt dat er bijna geen krassen of beschadigingen kunnen ontstaan, is het erg prijzig om te gebruiken. Tot nu toe zijn er dan ook slechts een handjevol smartphones op de markt gebracht met een laagje van dat materiaal.

Tot slot zijn via deze bron de specificaties nogmaals bevestigd, iets dat inmiddels al vaker is voorgekomen. Net zoals het huidige Pro-model, wordt de Find X5 Pro ook voorzien van de beste hardware van dit moment. Wanneer de fabrikant het toestel presenteert is nog onbekend. Ook is het nog de vraag wat voor versies Oppo nog meer uit wil brengen. We gaan ervan uit dat we sowieso ook de normale Find X5 gaan zien. Tevens verwachten we eerst een Chinese onthulling, waarna later pas de Europese release volgt.

