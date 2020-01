‘Pocophone F2 Lite met gigantische 5000 mAh-accu op komst’

Er zijn foto’s gelekt van de Poco F2 Lite, een toestel met erg grote accu. Het zou één van de drie toestellen zijn die Poco dit jaar uit wil brengen, aldus een anonieme bron.

Foto’s en specs Poco F2 Lite gelekt

De informatie is in handen gekomen van YouTuber RevAtlas, die een e-mail ontving van een onbekende tipgever. Daarin werd, naast de drie foto’s, ook informatie gegeven over de specificaties van de Poco F2 Lite. Het toestel heeft een Snapdragon 765-processor met 6GB aan werkgeheugen. Ook beschikt de F2 Lite over een bijzonder grote accu van 5000 mAh. Verder wordt gesproken over een camerasensor met hoge resolutie, mogelijk 48 megapixel.

De foto’s zelf geven niet heel veel details prijs. We zien een smartphone die Xiaomi’s MIUI-software laat zien. In één van de afbeeldingen is op het scherm te zien dat het toestel inderdaad de ‘Poco F2 Lite’ heet. Daarnaast tonen de beelden een enkele frontcamera in een kleine notch. Het is moeilijk van de foto’s af te leiden, maar qua design zou het toestel wat weg kunnen hebben van bijvoorbeeld de Xiaomi Mi 9 of Redmi Note 8.

Naast F2 Lite nog twee Poco’s in 2020

Verder wordt in de gelekte informatie gesproken over drie Poco-toestellen die dit jaar worden uitgebracht. Naast de Poco F2 Lite is dat de Poco F2, waarvan vorige week de naam als handelsmerk werd vastgelegd. Over het derde toestel is nog niets bekend. Belangrijk om te weten is dat de YouTuber die de informatie ontving, zelf aangeeft dat hij de informatie niet heeft kunnen verifiëren. Neem dit gerucht daarom met een korreltje zout.

Opvolger Pocophone F1

Poco is een dochtermerk van het Chinese Xiaomi. Onder deze merknaam kwam eerder al de Pocophone F1 beschikbaar in Nederland. Dit toestel kreeg in onze review veel complimenten voor de fantastische prijs-kwaliteitsverhouding. Het is aan te nemen dat hetzelfde gaat gelden voor de F2-serie van Poco.

Overigens wordt Poco sinds kort gezien als een apart merk binnen de Xiaomi-familie. Hoewel het merk nog volledig eigendom is van Xiaomi, dragen aankomende toestellen niet meer deze merknaam, maar worden ze volledig onder de vlag van Poco uitgegeven.

