Fotowoordenboek: alle termen die je tegenkomt bij foto’s maken

Foto’s maken met je smartphone is makkelijk, maar als je wat dieper wil gaan kom je allerlei termen tegen. Die leggen we in dit artikel voor je uit.

Fotografietermen: woordenboek

Als je foto’s maakt met je smartphone, hoef je niet veel te weten. Als je het verschil weet tussen een foto en video en op een knopje kunt drukken, dan ben je al een fotograaf. Maar als je iets meer controle wil, kom je al snel allerlei fotografietermen tegen. Om je een handje te helpen, leggen we in dit artikel uit wat deze termen betekenen.

Sensor

De sensor is het belangrijkste onderdeel van een smartphonecamera. Dit onderdeel vangt het licht dat via de lens binnenkomt en zet dit licht om in een afbeelding. Een grotere sensor zorgt voor foto’s die ook groter geprint kunnen worden, maar in smartphones moet die sensor uiteraard klein zijn om ruimte te besparen.

Megapixel

Kijk je naar de specificaties van een smartphone, dan wordt vaak het aantal megapixels van de camera genoemd. Daarmee wordt aangegeven wat de resolutie van de foto’s kan worden. Eén megapixel bestaat namelijk uit een miljoen pixels. Hoe hoger de resolutie en dus hoe meer pixels er in een foto zitten, des te scherper de foto is. Het aantal pixels wordt bepaald door de sensor.

Pixel-binding

Naast de hoeveelheid pixels kan de grootte van de pixel op de sensor ook van belang zijn. Een grotere pixel kan meer licht vangen en zorgt dus voor een betere foto, maar dat is lastig in het kleine formaat van een Android-toestel.

Daarom wordt pixel-binding ingezet, waarbij informatie van vier pixels (of meer) op de sensor wordt gecombineerd tot een enkele pixel in de foto. De resolutie van de foto wordt daardoor wel kleiner. Het voordeel is dat deze techniek kan worden gebruikt om foto’s in slechte lichtomstandigheden te maken.

Diafragma

Het diafragma in de camera is verantwoordelijk voor de hoeveelheid licht dat op de sensor valt. Hoe wijder het diafragma is, hoe meer licht er binnenkomt. Een camera met een wijder diafragma kan betere foto’s maken in slechtere lichtomstandigheden en het onderwerp beter scherp maken vergeleken met de rest van de foto. Een wijder diafragma is echter niet altijd beter. Zo kan een smallere opening er juist voor zorgen dat de volledige foto scherp is. Daarom kun je soms het diafragma verstellen.

Brandpunt en beeldhoek

De brandpuntafstand is de afstand tussen de lens en de sensor. Deze afstand bepaalt hoe groot de beeldhoek kan zijn, dus hoeveel van de omgeving je ziet op een foto. Zo is de brandpunt van een groothoeklens laag en het brandpunt van een telefotolens hoog.

ISO

De ISO-waarde staat voor hoe gevoelig de sensor is. Is de ISO-waarde hoog, dan hoeft er minder lang licht op de sensor te vallen om een scherpe foto te krijgen. Handig als je niet in zonlicht foto’s maakt. Toch kan een hoge ISO-waarde ook zorgen voor ruis in de foto, dus je moet deze waarde niet onnodig hoog zetten.

Bokeh

Wil je het onderwerp dat je fotografeert onderscheiden van de achtergrond, dan kun je gebruikmaken van het bokeh-effect. Daarmee is je onderwerp scherp in beeld en bestaat de achtergrond uit onscherpe ronde vormen. Het woord bokeh komt van het Japanse woord voor onscherp.

Sluitertijd

Niet enkel het diafragma bepaalt hoeveel licht er binnenkomt. Ook de sluitertijd is daar belangrijk voor. De sluitertijd bepaalt de tijd dat er licht op de sensor valt. Bij een langere sluitertijd geef jij je smartphone wat meer tijd om licht te vangen. Een langere sluitertijd is bijvoorbeeld handig bij slecht licht. Een korte sluitertijd is handig als je een sporter wil fotograferen die langs komt rennen of fietsen.

Witbalans

Met de witbalans corrigeer je de kleuren op de foto. Het kan namelijk zijn dat een foto blauwer of juist geler uitvalt. Blauw voelt dan kouder aan, terwijl geel warmer aanvoelt. Door het aanpassen van de witbalans corrigeer je de kleuren, zodat de foto realistischer oogt. Of je gebruikt deze optie juist om een hele andere feel aan je foto te geven.

Panorama

Een panoramafoto is een extra brede foto waarmee je bijvoorbeeld een landschap of een grote groep mensen op de foto zet. Dat gebeurt door meerdere foto’s te maken en deze aan elkaar te plakken. Dat plakken doet de smartphone automatisch voor je. Bij het maken van een panoramafoto heb je wel een grote kans op vervormingen. Zeker als er wordt bewogen.

EXIF

Elke foto heeft EXIF-gegevens. Dit is een afkorting voor ‘exchangeable image file format’ en is de metadata die aan foto hangt. Deze metadata bestaan uit alle informatie over wanneer en hoe de foto is gemaakt. Denk aan welke datum en tijd de foto is gemaakt en wanneer deze voor het laatst is bewerkt, maar ook met welke camera de foto is gemaakt en wat de instellingen van die camera zijn.

RAW

Je kunt de optie krijgen om je foto’s in het RAW-formaat op te slaan. Dat betekent dat je de ruwe, onbewerkte foto’s opslaat. Normaal vindt er compressie plaats op de foto’s op je smartphone, om de bestanden klein te houden. Als je alle foto’s RAW opslaat, raakt je geheugen snel vol. Tevens heb je op je computer speciale software nodig om RAW-foto’s te kunnen openen.

Croppen

Croppen is een simpele vorm van fotobewerking die iedereen eigenlijk wel eens doet. Het betekent dat je wat van de foto afknipt. Omdat moderne smartphones uitstekende camera’s hebben, kun je beter teveel dan te weinig fotograferen. Wat er teveel op de foto staat kun je er altijd afknippen, terwijl de overgebleven afbeelding er nog steeds scherp uitziet.

Beeldraster

Mogelijk heb je de neiging om je onderwerp in het midden van de foto te plaatsen, maar het is mooier om om de horizon of een gezicht op een derde van het beeld te zetten. Daar helpt het beeldraster mee. Dit raster verdeelt het beeld in negen vakjes.

Burst

Met deze functie schiet de camera zo snel mogelijk een hele hoop foto’s. Meestal wordt deze modus geactiveerd door de cameraknop ingedrukt te houden. Ideaal als je iets op de foto wil zetten dat beweegt, zoals een sporter of een vogel.

Apps om foto’s te bewerken

Met de middelen van de smartphonecamera kun je niet alles bereiken. Daar heb je apps voor. We zetten de beste gratis Photoshop-apps voor je op een rij.