Deze handige functies in YouTube Premium schelen jou een hoop tijd

YouTube is druk bezig met een optie om video’s sneller te laten afspelen. Het idee is dat ‘saaie stukken’ in video’s en podcast automatisch geskipt kunnen worden, wat prettiger moet luisteren. Zo gaat het werken.

Twee nieuwe functies voor betere ervaring

YouTube experimenteert momenteel met twee nieuwe functies in de app, beide bedoeld voor een betere luisterervaring. Het gaat om ‘Auto Speed’ en ‘On-the-go’. We vermoeden dat dit in ons land ‘Automatische snelheid’ en ‘Onderweg’ gaat heten of iets in die trant. Het videoplatform wkil kijken en luisteren naar langere video’s prettiger maken. Niet per se als je thuis op de bank zit of in bed ligt, maar juist voor onderweg.

1. Dynamische afspeelsnelheid

In plaats van dat je zelf een vaste snelheid (zoals 1,5x) voor de hele video kiest, past de functie ‘Automatische snelheid’ de afspeelsnelheid dynamisch aan gedurende de video. Het doel is dat de snelheid van de video tijdelijk verhoogd wordt tijdens langzamere gedeelten en verlaagd wordt wanneer de video complexer of belangrijker wordt.

Wanneer dit perfect werkt, zou je niets van de video moeten missen en wordt die dus ook niet onbegrijpelijk. Uiteraard kun je ook gewoon handmatig per video de gewenste afspeelsnelheid instellen, maar dit proces is minder slim en kost meer tijd en moeite.

2. Speciale modus voor onderweg

De tweede functie die YouTube aan het ontwikkelen is, noemen we voor het gemak ‘Onderweg’. Het is bedoeld voor mensen die de videodienst vooral gebruiken om podcasts, talkshows en interviews te luisteren. Deze audio-georiënteerde videocontent wordt in de ‘onderweg-modus’ in een vereenvoudigde weergave met minder afleiding afgespeeld. Hieronder (meest rechtse screenshot) zie je hoe dat er concreet uitziet.

Je kunt ‘onderweg-modus’ handmatig instelllen. Maar, het zit nog slimmer in elkaar. Als je telefoon gedurende minimaal 60 seconden beweging detecteert terwijl je kijkt of luistert, dan stelt de app automatisch voor om over te schakelen naar deze modus. YouTube geeft aan dat deze functie alleen voor Android beschikbaar is, maar het lijkt ook op iOS te werken.

Test de functies deze maand zelf

Als jij interesse hebt om de functies zelf eens te testen, kun je je daarvoor aanmelden. Testen kan nog tot maandag 27 april en alleen als je momenteel een abonnement hebt op YouTube Premium.

Pak je smartphone erbij en open de YouTube-app; Tik op je profielfoto onderin en ga naar de instellingen via het tandwieltje; Daar vind je de optie om nieuwe functies uit te proberen.

Er zijn wel wat kinderziektes bekend. Zo lijkt de functie ‘Automatische snelheid’ onregelmatig te zijn uitgerold, waardoor niet iedereen de optie ziet om te testen. Verder melden sommige gebruikers dat het niet mogelijk is om automatische snelheid in te stellen voor Engelstalige video’s. Wellicht kom je zelf ook nog wel problemen tegen als je aan het testen gaats

Beide functies werden eind vorige maand opgemerkt en worden nu dus beschikbaar gesteld aan meer gebruikers. Google heeft geen details gedeeld of ze ook op de desktopversie van YouTube komen. Als je interesse hebt om de functies eens te testen, dan heb je zoals gezegd tot 27 april de tijd. Na die datum zal Google vermoedelijk beslissen of de functies verder worden uitgerold of toch nog zullen sneuvelen.

Dit kost YouTube Premium in 2026

De huidige prijs van YouTube Premium is 13,99 euro per maand voor één gebruiker. Als gezin (tot zes personen) betaal je 25,99 euro per maand. Studenten zijn het voordeligst uit. Die zijn maandelijks 8,99 euro kwijt aan de Premium-versie van het videoplatform. Nog niet bekend met de betaalde variant? De grootste voordelen van YouTube Premium zijn dat je zonder advertentievrij (en dus zonder onderbrekingen) video’s kunt bekijken.

Verder heb je de optie om video’s te downloaden en ze offline op je mobiele apparaten te bekijken. Nog zo’n belangrijke reden voor mensen om een abonnement op Premium te nemen, is de mogelijkheid om video’s op de achtergrond af te spelen terwijl je andere apps gebruikt of terwijl je scherm uitgeschakeld is. En dan zijn er nog andere exclusieve functies zoals de twee uit dit artikel die Premium aantrekkelijk kunnen maken.

