Waarom Perplexity 34,5 miljard dollar biedt voor Google Chrome

Waarom zou Perplexity een bizar bedrag van 34,5 miljard dollar bieden voor Chrome, de webbrowser van Google?

Gaat Perplexity Google Chrome kopen?

We hebben er al even niets over gehoord, maar Google zit nog steeds midden in een rechtszaak met als mogelijke uitkomst dat het bedrijf zijn webbrowser Chrome moet verkopen. Naast OpenAI en Yahoo noemde we in april ook Perplexity als mogelijke verrassende kandidaat voor deze koop.

Nu staat Perplexity plots vooraan, omdat het bedrijf een concreet bod heeft gedaan. Perplexity wil Chrome overnemen voor 34,5 miljard dollar. Dat is opvallend, omdat Perplexity zelf volgens Bloomberg een geschatte waarde van maar 18 miljard dollar heeft. Perplexity zou de deal willen betalen met behulp van verschillende investeerders, maar het is niet duidelijk wie dat zijn.

Comet

Leuk detail is dat sinds we Perplexity als mogelijke kandidaat noemde, het bedrijf een eigen browser heeft gelanceerd: Comet. Comet is eigenlijk al het antwoord van Perplexity op Chrome.

Met Comet wordt Google Zoeken vervangen met Perplexity AI, dat ook een focus heeft op zoeken. Ook is er altijd een assistent aanwezig: een agent die voor jou op het web kan browsen en dingen kan opzoeken.

Natuurlijk kun je op elk moment de AI gebruiken om bijvoorbeeld een tekst samen te vatten of specifieke informatie op een pagina te vinden. De browser is nu voor Mac en Windows verkrijgbaar en ongetwijfeld volgt later een versie voor Android. Perplexity en Android gaan namelijk uitstekend samen, omdat je Gemini al kunt omruilen voor Perplexity AI.

Dus Perplexity heeft al een browser (wel alleen nog voor betalende gebruikers) en heeft eigenlijk niet genoeg geld om Chrome te kopen. Waar zijn we dan mee bezig?

Marketing

Is het allemaal marketing? Een stunt om de naam Perplexity bekend te maken? In een interview met podcast Hard Fork reageert Aravind Srinivas, de ceo van Perplexity, op die kritiek: “Als de rechter zegt dat Chrome verkocht moet worden, zullen wij het kopen. Period.”

Srinivas vertelt dat het bedrijf de browser ziet als de beste manier om een echte persoonlijke assistent te bereiken. De browser is voor Perplexity dus een essentieel onderdeel van de toekomst van AI. Als Perplexity de grootste browser ter wereld koopt met de meeste gebruikers, dan staat het bedrijf met een klap voor op grote concurrent OpenAI in de AI-oorlog.

Perplexity belooft om Chromium, de onderliggende technologie van zowel Chrome als Comet, open source te houden. Dat blijkt uit documenten die door Reuters zijn ingezien. Ook zegt het bedrijf de standaard zoekmachine van Chrome niet te willen veranderen.

Webbrowser Comet vat ook YouTube-video’s samen.

Waarom het nog even duurt

Mocht de rechter besluiten dat Chrome verkocht moet worden, dan gaat Google daar uiteraard tegenin. Het kan dan nog jaren duren tot de eventuele verplichte verkoop doorgaat.

Het is ook niet onwaarschijnlijk dat andere bedrijven met enorme bedragen komen er een biedingsoorlog ontstaat. Eerder stelde de ceo van DuckDuckGo al dat Chrome minimaal 50 miljard dollar waard zou zijn.

