Galaxy AI op de Samsung S24: wat kun je ermee?

De nieuwe Samsung Galaxy S24-smartphones zijn flink verbeterd, maar de meeste aandacht gaat uit naar kunstmatige intelligentie. In dit artikel zetten we de belangrijkste functies van Galaxy AI voor je op een rij.

Galaxy AI: dit zijn de belangrijkste functies

De Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra zijn inmiddels te koop in Nederland. Het zijn high-end smartphones met prachtige schermen, snelle hardware en erg goede camera’s. Toch is dat dit jaar niet het grootste nieuws. Samsung schept vooral op over Galaxy AI. Dat is de verzamelnaam voor alle nieuwe functies die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie.

Ben je benieuwd wat de AI van Samsung te bieden heeft? We zetten de mogelijkheden op een rij.

Fotobewerking

In navolging van de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro hebben ook de S24-smartphones AI-functies voor fotobewerking. Zo kun je ongewenste objecten in je kiekjes verplaatsen of verwijderen. Handig als er bijvoorbeeld een bordje in de weg staat. Tijdens het reviewen merkten we wel dat deze functie op de Pixels iets beter werkt.

Wel bordje Weg bordje

Daarnaast is het eenvoudig om je foto’s recht te trekken en de ontbrekende achtergrond te laten invullen door AI. Ook kun je reflecties uit je kiekjes halen of foto’s laten remasteren voor een beter eindresultaat. Schiet je veel video’s? Dan helpt Galaxy AI je om normale filmpjes om te zetten in slow-motion.

‘Circle to search’

Samsung is erg trots op ‘Circle to search’. Je houdt de thuisknop ingedrukt en omcirkelt een foto van het onderwerp waar je meer over wil weten. AI analyseert het kiekje en schotelt je zoekresultaten voor. Handig als je niet precies weet waar je naar kijkt, maar wél nieuwsgierig bent. Als je bijvoorbeeld een mooie jas ziet, krijg je ook direct linkjes naar winkels waar je hem kunt kopen.

Overigens is deze functie niet voorbehouden aan de S24-serie. De Pixel 8-toestellen kunnen hetzelfde. Later krijgen waarschijnlijk nog meer Android-smartphones de beschikking over Circle to search.

Samenvatten artikelen

Heb je geen tijd om een lang artikel te lezen, maar ben je wel nieuwsgierig naar de belangrijkste punten? Dan kun je AI vragen om een samenvatting te maken. Dat werkt over het algemeen erg goed, al zeggen de smartphones soms dat een bepaalde pagina niet geschikt is om samen te vatten. Wij snappen vaak niet waarom, aangezien het bij vergelijkbare artikelen wel lukt.

Slim toetsenbord

Ben jij geen held in schrijven? Of ben je gewoon te lui om lange, nette verhalen te typen? Dan kan het slimme toetsenbord van de S24-toestellen je helpen. Op basis van korte steekwoorden fabriceert Galaxy AI een netter bericht. Je kiest uit een aantal stijlen, afhankelijk van de persoon waarvoor het bericht bestemd is. Je kiest bijvoorbeeld uit ‘Professioneel’ of ‘social’ waarbij direct een hashtag toegevoegd wordt.

Daarnaast heb je met een S24 de beschikking over een verbeterde spelling- en grammaticacontrole. Handig als je zelf een bericht hebt getypt, maar wil checken of dat helemaal klopt.

Later dit jaar meer AI

In Engelstalige landen heeft Galaxy AI nu al meer functies. Zo kun je gesprekken die je opneemt met de recorder-app automatisch uit laten schrijven. Dat werkt helaas nog niet in het Nederlands. Hetzelfde geldt voor het live vertalen van berichten en telefoongesprekken met iemand uit het buitenland. Samsung belooft dat deze mogelijkheden voor het einde van dit jaar ook in onze taal beschikbaar zijn.

