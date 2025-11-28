Galaxy AI vs Apple Intelligence: wat zijn de verschillen?

Als kunstmatige intelligentie belangrijk voor je is, zit je goed bij Samsung. Maar wat zijn de verschillen tussen Galaxy AI vs Apple Intelligence van de grote concurrent? We zetten ze op een rij.

Galaxy AI vs Apple Intelligence

Het is geen geheim dat Apple behoorlijk achterloopt op Samsung en Google als we het hebben over kunstmatige intelligentie. Tim Cook en de zijnen zagen vrij laat in hoe belangrijk AI zou worden en hebben nog altijd moeite om het gat te dichten. Maar wat zijn precies de verschillen tussen Galaxy AI vs Apple Intelligence?

Gemini Live vs Siri

Al voor de opkomst van kunstmatige intelligentie was Siri geen geweldige assistent. Zelfs simpele vragen of verzoeken kon het hulpje niet goed afhandelen. Inmiddels heeft Apple ChatGPT geïntegreerd in Siri, maar dat biedt weinig voordelen boven het simpelweg gebruiken van ChatGPT zelf. Er is amper sprake van integratie met het besturingssysteem iOS.

Apple belooft in 2026 een slimmere versie van Siri te lanceren met de release van iOS 26.4. Hoe goed dat werkt moeten we nog afwachten, maar het doel lijkt ongeveer te zijn wat Galaxy AI nu al kan met behulp van Gemini Live. Daarmee kun je, in gewone mensentaal, relatief complexe opdrachten geven.

Denk aan het opzoeken van de volgende wedstrijd van je favoriete voetbalclub en deze direct toevoegen aan je agenda. Of een reminder instellen om een week voor de verjaardag van je broertje alvast een cadeau te kopen.

Als je aan Siri vraagt wanneer Ajax speelt, krijg je alleen een linkje naar websites waarop deze informatie te vinden is. Reminders instellen gaat bovendien vaak fout omdat Siri de context van je verzoek niet altijd begrijpt.

Cameramogelijkheden

Apple houdt voorlopig vol dat fotografie moet vastleggen wat je ziet. Er dient niet te veel aan je kiekjes veranderd te worden. Dat klinkt nobel, maar dit standpunt lijkt vooral uit noodzaak geboren. Het bedrijf heeft simpelweg nog weinig gereedschap om foto’s ingrijpend aan te passen. Je kunt alleen ongewenste objecten uit je platen verwijderen.

Zelfs dat gaat overigens lang niet altijd goed. Tegenover een simpele achtergrond kun je best een paaltje uit het beeld gummen, maar bij complexere situaties wil de techniek nog weleens haperen. Dan krijg je heel abstracte foto’s waarin half verwijderde objecten door elkaar heen lopen.

Het verplaatsen van bijvoorbeeld je hond naar een andere plek in de foto is überhaupt niet mogelijk. Ook zul je vergeefs zoeken naar een manier om je foto recht te trekken en de ontbrekende onderdelen door kunstmatige intelligentie te laten invullen. Dat kan bij Samsung allemaal wél. Daarnaast kun je zelf objecten toevoegen door ze te schetsen en in je foto te laten verwerken.

Galaxy AI biedt verder de mogelijkheid om ongewenste geluiden uit je video’s te filteren. Handig als je bijvoorbeeld filmt in een drukke winkelstraat of langs een snelweg filmt. Apple Intelligence, je raadt het al, kan dat niet.

Circle to Search

Circle to Search is in korte tijd erg populair geworden op Android-smartphones. Je drukt op de thuisknop onderin het scherm en omcirkelt simpelweg iets waar je naar wil zoeken. Vervolgens krijg je direct te zien waar je die toffe tas kunt kopen of wie er op de foto te zien is. AI kan je ook meteen alles vertellen over het onderwerp.

Apple Intelligence heeft inmiddels wel een soortgelijke functie, maar die werkt omslachtiger. Je dient namelijk eerst een screenshot te maken en pas daarna kun je omcirkelen waar je naar wil zoeken óf ChatGPT vragen naar context. Het is allemaal net wat minder gestroomlijnd.

Schrijfhulp

Zowel Galaxy AI als Apple Intelligence kunnen je inmiddels, ook in het Nederlands, helpen bij het schrijven van teksten. Denk hierbij aan het ouderwets corrigeren van tik- en grammaticafouten, maar ook het veranderen van de toon van je bericht. Je kunt op basis van bijvoorbeeld steekwoorden zelfs heel nieuwe teksten genereren. Galaxy AI gebruikt hiervoor weer Gemini, terwijl Apple (vooralsnog) leunt op ChatGPT.

Ook is het met beide systemen mogelijk om artikelen samen te vatten. Galaxy AI heeft hiervoor een speciale knop in Gemini opgenomen. Op een iPhone dien je de tekst of webpagina eerst in een speciale leesmodus weer te geven voor je hem kunt samenvatten. Zoals we al vaker zagen werkt Apple Intelligence dus weer net iets onhandiger en minder vloeiend. We hopen dat daar snel verandering in komt.

Privacy

Apple staat bekend om zijn strenge privacynormen. What happens on iPhone stays on iPhone. Dat is ook de basisgedachte achter Apple Intelligence, wat één van de redenen lijkt waarom kunstmatige intelligentie zoveel problemen oplevert in Cupertino. Smartphones zijn (nog) niet krachtig genoeg om álle AI-functies lokaal te kunnen draaien.

Voor complexere zaken stuurt Apple data daarom naar zijn eigen servers en weer terug, zonder die op te slaan. Dat heet ‘Private Cloud Compute’ en moet ervoor zorgen dat zelfs Apple geen toegang heeft tot je gegevens. Daarnaast heeft het bedrijf een deal met ChatGPT, waardoor eigenaar OpenAI je data niet opslaat of zijn modellen ermee traint. Je kunt ChatGPT ook zonder account gebruiken binnen Apple Intelligence. Als je Siri koppelt aan ChatGPT gelden wel de normale regels van OpenAI.

Bij Galaxy AI liggen de zaken iets complexer. Veel AI-functies werken alleen met een internetverbinding. Er zijn uitgebreide opties in de instellingen om je privacy te beschermen, maar in sommige gevallen verstoren die de werking van de verschillende functies. Als je ervoor kiest om helemaal geen persoonlijke gegevens te delen, blijven ze als het goed is dus wel op je smartphone.

Is Galaxy AI voor jou een reden om Samsung-telefoons te kopen of boeit het je niet zo? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!