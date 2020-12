Eerder deelden we al het gerucht dat Samsung afscheid neemt van de boonvormige draadloze oordopjes. Dankzij lekker Evan Blass hebben we hier nu ook een beeld bij. Check hier wat het nieuwe ontwerp van de Galaxy Buds Pro wordt.

Lees verder na de advertentie.

Galaxy Buds Pro renders onthullen nieuw ontwerp

Het is geen geheim dat Samsung klaarstaat om begin 2021 een nieuw paar draadloze oordopjes te lanceren. Traditiegetrouw gaat de lancering van de nieuwe oordopjes hand-in-hand met de lancering van een nieuwe smartphone. Begin volgend jaar staan de S21-serie en Buds Pro op de planning.

Ter verduidelijking, de aankomende draadloze oortjes worden afwisselend Galaxy Buds Pro en Galaxy Buds Beyond genoemd. Het gaat in beide gevallen om dezelfde draadloze oortjes.

Met de renders van de bekende lekker Evan Blass ontstaat er een helder beeld van wat we van de Galaxy Buds Pro (of Galaxy Buds Beyond) kunnen verwachten. Zoals op de afbeelding te zien is, hebben de oortjes een meer ronde vorm dan we gewend zijn van de Galaxy Buds en Galaxy Buds Plus. De boonvorm van de Galaxy Buds Live is al helemaal niet terug te zien.

Galaxy Buds Pro

Galaxy Buds

Naast de vermeende Galaxy Buds Pro deelt Blass ook de oplaadcase. In plaats van een langwerpige vorm, dat we van de Galaxy Buds en Galaxy Buds Plus gewend zijn, is de case vierkant en met afgeronde hoeken. Het oplaaddoosje is hiermee vergelijkbaar met die van de boonvormige Galaxy Buds Live-oortjes.

Langer luisteren en betere actieve ruisonderdrukking

Bij een nieuwe vorm en een nieuw oplaaddoosje horen ook nieuwe specificaties. SamMobile deelde hier een aantal van. Volgens de website gaat de accuduur ten opzichte van de andere draadloze oortjes erop vooruit. Zo krijgt het oplaaddoosje van de Galaxy Buds Pro waarschijnlijk een 500 mAh batterij. Op dit moment is de oplaadcase van de Galaxy Buds Live voorzien van 472 mAh.

Ook functies als actieve ruisonderdrukking en de omgevingsmodus worden binnen de Pro-oordopjes verbeterd. Dit komt mede door het nieuwe ontwerp. Het model van de Galaxy Buds Pro sluit namelijk beter aan op het oor dan bijvoorbeeld de Galaxy Buds Live.

Het laatste nieuws over Samsung