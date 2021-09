‘Specificaties en prijzen van Samsung Galaxy M52 gelekt’

Prijzen en specificaties van de Samsung Galaxy M52 zijn verschenen op de website van een Poolse retailer. Het toestel wordt relatief betaalbaar en komt in verschillende kleuren op de markt.

Lees verder na de advertentie.

Samsung kondigt Galaxy M52 aan op 19 september

Samsung blijft haar Galaxy A- en M-lijn van betaalbare smartphones maar uitbreiden. Onlangs werd bekend dat het Zuid-Koreaanse bedrijf op 19 september de Galaxy M52 gaat aankondigen. Veel valt er echter niet meer te vertellen; officiële afbeeldingen van het toestel, specificaties en nu ook de prijzen staan namelijk al online.

De Samsung Galaxy M52 gaat grofweg 380 euro kosten. Het toestel wordt beschikbaar in een zwarte, witte en blauwe uitvoering, met een streepjes-achtig motief op de achterkant. Aan de voorkant heeft het toestel dunne schermranden en een gecentreerd gaatje voor de 32-megapixel-selfiecamera.

Het scherm ververst maximaal 120 keer per seconde. Hierdoor zien alle animaties er vloeiend uit en voelt het toestel naar verwachting snel aan. Met dank aan de Snapdragon 778G-chip is het toestel dan ook alles behalve traag. We zien de prima presterende chip steeds vaker terug in toestellen in het middensegment. Onder andere de Galaxy A52s en Motorola Edge 20 zijn voorzien van die processor.

Prima camera’s en 5G-ondersteuning

Ook met de camera’s aan de achterzijde van het toestel lijkt weinig mis te zijn. De Galaxy M52 beschikt over een 64-megapixel-hoofdsensor, een groothoeklens van 12 megapixel en een 5-megapixel-macrocamera. Naar verwachting presteren de camera’s vergelijkbaar met anders A- en M-smartphones van Samsung, zoals de Galaxy A42.

Niet geheel onbelangrijk: het toestel kan overweg met 5G. Hierdoor ben je met de Galaxy M52 verzekerd van snel mobiel internet. Of het toestel naar Nederland komt weten we nog niet zeker, maar we gaan er wel vanuit. Houd Android Planet hiervoor dan ook zeker in de gaten.

Schrijf je daarnaast vooral even in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de gratis Android Planet-app of volg ons natuurlijk makkelijk en snel via Instagram of Facebook.

Meer Samsung-nieuws: